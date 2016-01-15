Tento produkt už nie je dostupný
MCM1350/12
Vneste silu do svojich skladieb
Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby na prenosnom hudobnom prehrávači s rozhraním USB Direct a zvukovým vstupom. Tento hudobný mikrosystém od spoločnosti Philips taktiež prehráva disky MP3-CD a CD-R/RW. Maximálny výstupný výkon 30 RMS a reproduktory Bass Reflex prinášajú mohutný zvuk a výkonné basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
30 W
Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
4.2
z 5
5
Recenzie
Sherlock
15/01/2016
Polska
Super sprzęcik
Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Mikrowieża
greg656565
21/06/2021
Україна
Компактный муз. центр
Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.
Výhody
Будильник, доступная цена.
Nevýhody
Не нашел.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Музична мікросистема
Dátum použitia 2019-06-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Музична мікросистема
Dátum použitia 2019-06-21
regents
31/01/2018
България
системата има отлични характеристики
Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Микро музикална система
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Микро музикална система