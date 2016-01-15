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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM1350/12

4.2

| (5) Recenzie

Vneste silu do svojich skladieb

Počúvajte všetky svoje obľúbené skladby na prenosnom hudobnom prehrávači s rozhraním USB Direct a zvukovým vstupom. Tento hudobný mikrosystém od spoločnosti Philips taktiež prehráva disky MP3-CD a CD-R/RW. Maximálny výstupný výkon 30 RMS a reproduktory Bass Reflex prinášajú mohutný zvuk a výkonné basy.

Zobraziť všetky výhody

Posadnutí zvukom

Vneste silu do svojich skladieb

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 30 W

Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

5

Recenzie

4
2
1

15/01/2016

Polska

Polska

Super sprzęcik

Bardzo fajny i prosty w obsłudze sprzęt, wykonany z dobrej jakości materiałów, ma wszystko co trzeba i nie jest plastykowym brzęczydłem. Drewniane kolumienki z kanałem basów, obudowa wierzy metalowa, jakość odtwarzanej muzyki naprawdę super, a jest to tylko mikrowierza. Tuner radiowy może wyszukać i sam zapisać 20 stacji. Nie ma szumów. Kupowałem przez Internet trochę w ciemno i muszę powiedzieć, że naprawdę jestem pod wrażeniem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Mikrowieża

21/06/2021

Україна

Україна

Компактный муз. центр

Малые габариты, чистый мощный звук для спальни,функция " будильник " просто супер.

Výhody

Будильник, доступная цена.

Nevýhody

Не нашел.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Музична мікросистема

Dátum použitia 2019-06-21

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Музична мікросистема

Dátum použitia 2019-06-21

31/01/2018

България

България

системата има отлични характеристики

Стилна музикална система, с уникален дизайн и повече от перфектен звук, за размерите и цената си. Горещо препоръчвам!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Микро музикална система

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM1350 Микро музикална система

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