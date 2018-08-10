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Relaxujte pri skvelej hudbe
Počúvajte svoje obľúbené skladby z prenosného zariadenia cez rozhranie USB Direct a MP3 Link. Zvukový mikrosystém Philips MCM2000/12 prehráva aj disky MP3-CD, WMA-CD a CD-R/RW a vďaka reproduktorom Bass Reflex vytvára mohutné a výrazné basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.
Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysiela.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
IPM1971
10/08/2018
България
Насочена към потребителя
Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Микро музикална система
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Микро музикална система
Roxanasc
27/03/2017
România
Foarte bun
Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Microsistem muzical
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Microsistem muzical
wwiesław
07/11/2013
Polska
Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW
polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Mikrowieża