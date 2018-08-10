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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM2000/12

4.7

| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Relaxujte pri skvelej hudbe

Počúvajte svoje obľúbené skladby z prenosného zariadenia cez rozhranie USB Direct a MP3 Link. Zvukový mikrosystém Philips MCM2000/12 prehráva aj disky MP3-CD, WMA-CD a CD-R/RW a vďaka reproduktorom Bass Reflex vytvára mohutné a výrazné basy.

Zobraziť všetky výhody

s týmto kompaktným zvukovým systémom

Relaxujte pri skvelej hudbe

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby

Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysiela.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

10/08/2018

България

България

Насочена към потребителя

Отлично качество, лесни функции, стилен дизайн. Чист звук, улавящ всеки тон. Оценка 6.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Микро музикална система

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Микро музикална система

27/03/2017

România

România

Foarte bun

Sunetul e super, si cu niste casti pe masura, experienta e de vis.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Microsistem muzical

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Microsistem muzical

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt dobry, jednak problem z otwarzanem płyt audio CD RW

polecam z zastrzeżeniem, jeśli właściciel nie ma zamiaru odtwarzać kopiowanych płyt audio CD , bo przerywa. Oryginane audio CD i kopiowane CD-MP3 i WMA-CD są dobrze odtwarzne. Słaby laser?? Kupiłem dodatkowy odtwarzacz DVD i CD i nie mam problemu z odtwarzniem z tego urządzenia poprzez mój MCM2000

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2000 Mikrowieża

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