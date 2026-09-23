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MCM204/12
Nová klasika
Philips MCM204 sa vyznačuje dokonalým prevedením a kvalitou a je určený najmä tým, ktorí skutočne vedia oceniť jedinečnosť štýlu a technológie. Vychutnajte si hudbu MP3/WMA z vášho prenosného prehrávača cez USB Direct pre priame prehrávanie.
Prehrávanie MP3/WMA-CD
USB Direct
Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.
Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.
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