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Tento produkt už nie je dostupný

Mikro HiFi systém

MCM204/12

Nová klasika

Philips MCM204 sa vyznačuje dokonalým prevedením a kvalitou a je určený najmä tým, ktorí skutočne vedia oceniť jedinečnosť štýlu a technológie. Vychutnajte si hudbu MP3/WMA z vášho prenosného prehrávača cez USB Direct pre priame prehrávanie.

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cez USB Direct pre priame prehrávanie

Nová klasika

  • Prehrávanie MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Vychutnajte si MP3/WMA hudbu priamo z prenosných USB zariadení

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

Kazetový prehrávač s funkciou Autostop

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Technické špecifikácie

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