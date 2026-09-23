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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM2050/12

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

Vychutnajte si skvelú hudbu z viacerých zdrojov. Počúvajte svoje disky MP3-CD, rádio alebo prenosné zariadenia cez MP3 Link a rozhranie USB Direct. Zvukový mikrosystém Philips MCM2050/12 môžete umiestniť na stenu alebo na stôl – hodí sa do každej domácnosti.

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Posadnutí zvukom

Zvukový systém, ktorý pristane vašej domácnosti

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Výsuvné predné dvierka ovládané motorčekom dodajú štýl a eleganciu

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Celkový výstupný výkon 20 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické špecifikácie

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