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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM2150/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Bohatý a výkonný zvuk

Počúvajte svoje obľúbené skladby z prenosného zariadenia cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup. Tento zvukový mikrosystém značky Philips prehráva aj disky MP3-CD a CD-R/RW a vďaka reproduktorom Bass Reflex ponúkne mohutné, výrazné basy.

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Posadnutí zvukom

Bohatý a výkonný zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • max. 70 W

Maximálny výstupný výkon 70 W RMS

Motorizovaný CD menič dáva pohodlný prístup

Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je nejlepší!

Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2150 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2150 Hudební mikrosystém

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