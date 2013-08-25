Tento produkt už nie je dostupný
Bohatý a výkonný zvuk
Počúvajte svoje obľúbené skladby z prenosného zariadenia cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup. Tento zvukový mikrosystém značky Philips prehráva aj disky MP3-CD a CD-R/RW a vďaka reproduktorom Bass Reflex ponúkne mohutné, výrazné basy.
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 70 W
Motorom ovládané zasúvacie predné dvierka dodávajú ešte viac honosnosti do moderného dizajnu tohto systému. Keď sa rozhodnete pre zmenu hudobnej zbierky, štýlové a zároveň funkčné dvierka na uloženie disku sa po stlačení tlačidla zasúvajú vertikálne nahor a nadol. Len sa v pokoji usaďte a vychutnajte si mohutný zvukový prednes pri sledovaní prehrávania disku cez priehľadné okienko.
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Ráda
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt je nejlepší!
Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2150 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2150 Hudební mikrosystém