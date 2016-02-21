VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM2350/12

4.7

| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vneste silu do svojich skladieb

Prostredníctvom tohto mikrosystému od spoločnosti Philips počúvajte svoje obľúbené skladby na prenosnom hudobnom prehrávači s rozhraním USB Direct a zvukovým vstupom a prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW. Maximálny výstupný výkon 70 W a reproduktory Bass Reflex sú zárukou mohutného zvuku a dramatických basov.

Zobraziť všetky výhody

Vneste silu do svojich skladieb

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 70 W

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

21/02/2016

Česká republika

Česká republika

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.

V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Hudební mikrosystém

31/01/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

To jest to

To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża

24/10/2016

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky