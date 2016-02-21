Tento produkt už nie je dostupný
Vneste silu do svojich skladieb
Prostredníctvom tohto mikrosystému od spoločnosti Philips počúvajte svoje obľúbené skladby na prenosnom hudobnom prehrávači s rozhraním USB Direct a zvukovým vstupom a prehrávajte disky MP3-CD a CD-R/RW. Maximálny výstupný výkon 70 W a reproduktory Bass Reflex sú zárukou mohutného zvuku a dramatických basov.
CD, MP3-CD, USB, FM
70 W
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených režimov Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.
Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri dostupnosti väčšieho množstva digitálnej hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.
MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.
4.7
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
fedy
21/02/2016
Česká republika
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel.
V dané kategorii a cenové hladině jsem porovnal cca 10 výrobků a kvalitnější zvuk jsem nenašel a to ani u několikanásobně dražších výrobků.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Hudební mikrosystém
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Hudební mikrosystém
Ksionc
31/01/2017
Polska
Overený kupujúci
To jest to
To jest ten sprzet jakiego szukałem . Mały ze świetnym dzwiękiem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża
KachnaK
24/10/2016
Polska
Overený kupujúci
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
Dobry produkt za przystępną cenę.Ładny wygląd,łatwa obsługa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre MCM2350 Mikrowieża