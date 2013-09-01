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Tento produkt už nie je dostupný

Hudobný mikrosystém

MCM3000/12

3

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Bohatý a výkonný zvuk

Trendový hudobný mikrosystém Philips MCM3000/12 vás dokonale naladí pomocou detailného zvuku s výkonnými basmi – vďaka technológii wOOx. Počúvajte hudbu cez rozhranie USB Direct alebo prehrávajte disky CD či MP3-CD a vychutnajte si bohatý zvuk.

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Posadnutí zvukom

Bohatý a výkonný zvuk

  • 100 W

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Funkcie časovača vypnutia a zapnutia

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Tento rádiobudík Philips vás zobudí rádiom alebo klasickým bzučiakom. Časovač vypnutia umožňuje naprogramovať požadovanú dĺžku prehrávania hudby tak, aby zodpovedala vášmu bežnému času potrebnému na zaspávanie. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či už je to ranný bzučiak so stabilným tónom alebo počúvanie obľúbenej hudby pri zaspávaní, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk

Kužeľové výškové reproduktory reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes nerušeného a nezafarbeného širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a tým v spojení s basovými reproduktormi dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.

Technológia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a výkonné basy

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
4
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrý průměr

Hned u nového výrobku byla vadná CD mechanika.U výrobku PHILIPS jsem měl tento problém již několikrát.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM3000 Hudební mikrosystém

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre MCM3000 Hudební mikrosystém

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