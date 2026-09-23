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Tento produkt už nie je dostupný

Komponentný zvukový mikrosystém

MCM302/12

Posadnutí zvukom

Vychutnajte si bohatý zvuk s komponentným hudobným mikrosystémom Philips. Prehrajte svoju obľúbenú prenosnú hudbu pomocou USB Direct alebo vstupu MP3 Link. Digitálne ovládanie zvuku optimalizuje vaše nastavenia hudobného štýlu. Prináša štýlový dizajn s vysokokvalitnými reproduktormi.

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Relaxujte so skvelou hudbou

Posadnutí zvukom

  • 50 W

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôsobením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Celkový výstupný výkon 50 W RMS

Tento reproduktor Philips má celkový výstupný výkon 50 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické špecifikácie

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