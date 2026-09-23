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Hudobný mikrosystém

MCM3150/12

Bohatý a výkonný zvuk

Moderný zvukový mikrosystém Philips MCM3150 určí tempo vašej zábavy pomocou zvuku, ktorý je detailný a plný silných basov – vďaka technológii wOOx.

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Posadnutí zvukom

Bohatý a výkonný zvuk

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Technológia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a výkonné basy

Technológia reproduktoru wOOx™ pre hlboké a výkonné basy

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče reproduktorov pracujú v harmónii s basovým radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil pôsobenie hudby.

Rádio datasystém pre informácie o stanici a dátové služby

Rádio datasystém (RDS) umožňuje naladiť stanice rádia bez toho, aby ste si museli pamätať čísla frekvencií. V štandardnom režime ukazuje displej RDS názov stanice namiesto čísla frekvencie, čím sa ladenie zrýchľuje a zjednodušuje. RDS umožňuje aj prenos textových správ, ako napríklad správy a informácie o stanici, priamo na displej rádia. V Európe bežne využívaný systém RDS je textové vysielanie zaslané rádiovou stanicou na rovnakej frekvencii, na akej vysiela.

Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk

Kužeľové výškové reproduktory reprodukujú jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes nerušeného a nezafarbeného širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a tým v spojení s basovými reproduktormi dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.

Technické špecifikácie

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