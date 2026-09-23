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Tento produkt už nie je dostupný

HarmonyKomponentný mikro Hi-Fi systém

MCM7000/12

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Špičkový zvuk z diskov CD či rozhrania MP3 Link a USB Direct so systémom Philips MCM7000/12. Kužeľový výškový Hi-Fi reproduktor zabezpečí detailný a prirodzený zvuk a ovládanie výšok a basov umožní nastaviť farbu zvuku. Všetky funkcie skvele dotvára kvalitný vzhľad s hliníkovou skrinkou.

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Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

  • Výškový reproduktor Hi-Fi s kuž.klenbou

  • CD, USB, FM

  • 60 W, 4 Hi-Fi budiče

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Celkový výstupný výkon 60 W RMS

Celkový výstupný výkon 60 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.

Výškový reproduktor Hi-Fi s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk

Výškový reproduktor Hi-Fi s kužeľovou klenbou jasne reprodukuje vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prináša harmonické spojenie nerušeného a nezafarbeného zvuku so širokým rozsahom a ponúka detailný zvuk vokálov, ako aj čisté tóny a prirodzený zvuk nástrojov – a v spojení s basovými reproduktormi tak dodáva zvuku celkovú rovnováhu.

Technické špecifikácie

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