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MCM7000/12
Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou
Špičkový zvuk z diskov CD či rozhrania MP3 Link a USB Direct so systémom Philips MCM7000/12. Kužeľový výškový Hi-Fi reproduktor zabezpečí detailný a prirodzený zvuk a ovládanie výšok a basov umožní nastaviť farbu zvuku. Všetky funkcie skvele dotvára kvalitný vzhľad s hliníkovou skrinkou.
Výškový reproduktor Hi-Fi s kuž.klenbou
CD, USB, FM
60 W, 4 Hi-Fi budiče
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.
Výškový reproduktor Hi-Fi s kužeľovou klenbou jasne reprodukuje vysoké a stredné frekvencie, ktoré zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z reproduktorov. Prináša harmonické spojenie nerušeného a nezafarbeného zvuku so širokým rozsahom a ponúka detailný zvuk vokálov, ako aj čisté tóny a prirodzený zvuk nástrojov – a v spojení s basovými reproduktormi tak dodáva zvuku celkovú rovnováhu.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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