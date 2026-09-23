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Tento produkt už nie je dostupný

Klasický mikro Hi-Fi systém

MCM761/12

Posadnutí zvukom

S klasickým Hi-Fi mikrosystémom Philips získate kvalitný zvuk. Kopírujte a konvertujte si hudbu priamo do formátu MP3 pomocou rozhrania USB Direct. Nepotrebujete žiadny počítač. Elegantne navrhnuté reproduktory s drevenou povrchovou úpravou pre klasický vzhľad, ktorý nikdy nevyjde z módy.

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Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Posadnutí zvukom

  • Páskový výšk. reproduktor

  • 150 W

Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Vychutnajte si hudbu vo formáte MP3/WMA priamo z prenosných jednotiek USB

Jednoducho pripojte svoje zariadenie k USB portu na Vašom Hi-Fi systéme Philips. Vaša digitálna hudba sa prehrá priamo zo zariadenia. Teraz sa môžete podeliť o svoje obľúbené chvíle so svojou rodinou a s priateľmi.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšila bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo WMA predstavujú dva z formátov kompresie, ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet digitálnej hudby na prehrávači Philips. Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z autorizovaných hudobných stránok na internete, prípadne vytvorte svoje vlastné hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD a prenesiete ich do prehrávača.

Technické špecifikácie

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