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MCM770/12
Posadnutí zvukom
Ponorte sa do zvuku s kvalitou pre audiofilov s komponentným Hi-Fi systémom Philips, ktorý je vybavený hodvábnym kužeľovitým výškovým reproduktorom. Elegantné drevené reproduktory a hliníková skrinka zdokonaľujú zvuk a súčasne zaisťujú presnosť a kontrolu.
Hodvábny kužeľovitý reproduktor
60 W
Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.
Mikrosystém s komponentným dizajnom a stojanom zahrňuje štyri trojuholníkové nohy. Môže zabrániť akémukoľvek rušeniu zvukovej frekvencie spôsobenému vibráciami, prehrievaním a elektromagnetickým rušením vytváraným zo zosilňovača a DVD prehrávača. Výsledkom je jemná a vynikajúca reprodukcia zvuku.
Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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