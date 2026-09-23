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Tento produkt už nie je dostupný

Heritage AudioKomponentný Hi-Fi systém

MCM770/12

Posadnutí zvukom

Ponorte sa do zvuku s kvalitou pre audiofilov s komponentným Hi-Fi systémom Philips, ktorý je vybavený hodvábnym kužeľovitým výškovým reproduktorom. Elegantné drevené reproduktory a hliníková skrinka zdokonaľujú zvuk a súčasne zaisťujú presnosť a kontrolu.

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Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

Posadnutí zvukom

  • Hodvábny kužeľovitý reproduktor

  • 60 W

Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

Hliníkový odliatok je ľahký a dokáže odolať prostrediam s vysokými teplotami. Ponúka vysokú pevnosť a tvrdosť spolu s dobrou odolnosťou voči korózii.

Špičkový komponentný dizajn so stojanom

Špičkový komponentný dizajn so stojanom

Mikrosystém s komponentným dizajnom a stojanom zahrňuje štyri trojuholníkové nohy. Môže zabrániť akémukoľvek rušeniu zvukovej frekvencie spôsobenému vibráciami, prehrievaním a elektromagnetickým rušením vytváraným zo zosilňovača a DVD prehrávača. Výsledkom je jemná a vynikajúca reprodukcia zvuku.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA

Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické špecifikácie

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