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MCM906/12
Posadnutí zvukom
Ponorte sa do zvuku s kvalitou pre audiofilov s komponentným Hi-Fi systémom Philips, ktorý je vybavený hodvábnym kužeľovitým výškovým reproduktorom. Elegantné drevené reproduktory a hliníková skrinka zdokonaľujú zvuk a súčasne zaisťujú presnosť a kontrolu.
Hi-Fi elektrónky
Hodvábny kužeľovitý reproduktor
150 W
Vo zvukovom spektre sú vysoké a nízke frekvencie relatívne menej počuteľné pre ľudské uši - hlavne pri nízkej hlasitosti. Aktivovaním funkcie hlasitosti sa basy a výšky zosilnia, aby ste si mohli vychutnať vyváženejšie celkové vnímanie zvuku.
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovní zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.
So vstavanými Hi-Fi elektrónkami môžete teraz zažiť zvuk najvyššej kvality, ktorý sa bežne spája len so špičkovými systémami pre hudobných nadšencov. Analógový základ elektróniek poskytuje príjemnejší zvuk pre náš nelineárny sluchový systém. Zvuk z elektróniek prináša nízke skreslenie a vždy sa uprednostňuje pre jeho čistú a detailnú, teplú a prirodzenú kvalitu zvuku.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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