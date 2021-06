S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.