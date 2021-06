Adaptér do auta a pripevňovací remienok sú obsiahnuté v balení

Dodáva sa s praktickým príslušenstvom do automobilu, ktoré zvýši váš zážitok z filmov na cestách. Adaptér do automobilu umožní napájať prenosný prehrávač DVD pomocou nabíjačky do auto zapaľovača, zatiaľ čo pripevňovací remienok umožní pripevniť prehrávač k hlavovej opierke vo vozidle, kde ho môžu sledovať pasažieri. Inštalácia prenosného prehrávača ešte nikdy nebola taká ľahká.