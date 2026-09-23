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PRO1000BK/00
Dokonale verný zvuk
Slúchadlá Philips Performance PRO1000 prinášajú zvuk s vysokým rozlíšením, komfort a pohodlie. Výkonné budiče, elegantný a ergonomický dizajn spolu s prispôsobiteľnými náušníkmi zaručia pohodlný a pohlcujúci zážitok.
8 mm budiče/zatvorená zadná strana
Do uší
Objavte novú úroveň detailov a jasnosti hudby pomocou zvuku s vysokým rozlíšením. Čistý, precízny zvuk vylepšený pre ľubovoľný hudobný formát. Tieto slúchadlá spĺňajú tie najprísnejšie normy potrebné na získanie známky kvality za zvuk s vysokým rozlíšením.
Vysokokvalitná, vákuovo pokovovaná lesklá povrchová úprava poskytuje dodatočnú ochranu povrchu.
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