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        Tento produkt už nie je dostupný

        PerformanceSlúchadlá s mikrofónom

        PRO1000BK/00

        Dokonale verný zvuk

        Slúchadlá Philips Performance PRO1000 prinášajú zvuk s vysokým rozlíšením, komfort a pohodlie. Výkonné budiče, elegantný a ergonomický dizajn spolu s prispôsobiteľnými náušníkmi zaručia pohodlný a pohlcujúci zážitok.

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        Dokonale verný zvuk

        • 8 mm budiče/zatvorená zadná strana

        • Do uší

        Ochranné puzdro na uloženie slúchadiel, keď sa nepoužívajú

        Zvuk s vysokým rozlíšením reprodukuje hudbu v jej najčistejšej podobe

        Objavte novú úroveň detailov a jasnosti hudby pomocou zvuku s vysokým rozlíšením. Čistý, precízny zvuk vylepšený pre ľubovoľný hudobný formát. Tieto slúchadlá spĺňajú tie najprísnejšie normy potrebné na získanie známky kvality za zvuk s vysokým rozlíšením.

        Štýlová vákuovo pokovovaná vrstva ponúka zvýšenú ochranu

        Vysokokvalitná, vákuovo pokovovaná lesklá povrchová úprava poskytuje dodatočnú ochranu povrchu.

        Technické špecifikácie

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        Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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        • Tipy a triky