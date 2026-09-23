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        PerformanceSlúchadlá s mikrofónom

        PRO3000BK/00

        Dokonale verný zvuk

        Slúchadlá Philips Performance PRO3000 prinášajú zvuk s vysokým rozlíšením, komfort a pohodlie. Výkonné budiče, elegantný a ergonomický dizajn spolu s prispôsobiteľnými náušníkmi zaručia pohodlný a pohlcujúci zážitok.

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        Dokonale verný zvuk

        • 12,2 mm budiče/zatvorená zadná strana

        • Do uší

        3 veľkosti náušníkov s dokonalým tvarom, ktorý sa vám prispôsobí

        Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.

        Prepínajte medzi hudbou a hovormi vďaka diaľkovému ovládaniu a mikrofónu v kábli

        Diaľkové ovládanie s jednoduchou obsluhou umožňuje prehrávať alebo pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

        Výkonné 12,2 mm budiče poskytujú jasný a presný zvuk

        Slúchadlá Philips Performance PRO3000 využívajú výkonné 12,2 mm budiče reproduktora, ktoré produkujú presný a vyvážený zvuk a mohutné basy.

        Technické špecifikácie

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