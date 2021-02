Stolová nabíjačka udržiava batérie nabité a pripravené

Vďaka zabudovanej stolovej nabíjačke máte viac voľnosti (v prípade plného nabitia) na to, aby ste si mohli zobrať jednotku mimo domov a zostať pritom v kontakte so svojím dieťaťom. Je to vhodné miesto na odkladanie rodičovskej jednotky, ktoré zaručuje jej stálu pripravenosť na použitie.