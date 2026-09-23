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SBM100GRY/00
Váš univerzálny prenosný reproduktor
Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby z karty MicroSD či konektora aux-in. Tento reproduktor s technológiou wOOx™ je neuveriteľne kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.
Sivá
Tento systém má celkový výstupný výkon 1,5 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
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