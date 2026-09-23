VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok
  • Fotografia alternatívneho produktu
  • Fotografia produktu pri používaní
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

Prenosný reproduktor

SBM100GRY/00

Váš univerzálny prenosný reproduktor

Doprajte si skvelú hudbu z univerzálneho prenosného reproduktora značky Philips. Prehrávajte svoje obľúbené skladby z karty MicroSD či konektora aux-in. Tento reproduktor s technológiou wOOx™ je neuveriteľne kompaktný, vybavený nabíjateľnou batériou a ponúkame ho vo viacerých farbách.

Zobraziť všetky výhody

Váš univerzálny prenosný reproduktor

  • Sivá

Výstupný výkon 1,5 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 1,5 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Kompaktný a mobilný

Vstavaná nabíjateľná batéria

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky