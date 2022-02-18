Tento produkt už nie je dostupný
SHB3595BK/10
8,6 mm budiče/zatvorené vzadu
Do uší
6 hodín prehrávania
Spárujte slúchadlá s akýmkoľvek zariadením s podporou technológie bluetooth a vychutnajte si krištáľovo čistý hudobný zážitok – bez káblov.
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach (malé, stredné a veľké), aby ste si slúchadla mohli prispôsobiť a dokonale ich nasadiť.
Kompaktné a efektívne 8,6 mm budiče reproduktora vytvárajú precízny zvuk s mocnými basmi, ktorý umocní váš poslucháčsky zážitok na cestách.
1.0
z 5
1
Recenzia
18/02/2022
România
Produs Foarte slab
Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth
Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth