VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk.
  • Už žiadne káble, len mohutný zvuk.

Tento produkt už nie je dostupný

3000 seriesSlúchadlá Bluetooth

SHB3595BK/10

1
| (1) Recenzia
Už žiadne káble, len mohutný zvuk.
Kompaktné slúchadlá do uší SHB3595 s rozhraním Bluetooth prinášajú výkonný zvuk počas 6 hodín bezdrôtového počúvania. Prenosné riešenie na pohodlné používanie.
Zobraziť všetky výhody

Už žiadne káble, len mohutný zvuk.

  • 8,6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Do uší

  • 6 hodín prehrávania

Podpora technológie Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Podpora technológie Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Spárujte slúchadlá s akýmkoľvek zariadením s podporou technológie bluetooth a vychutnajte si krištáľovo čistý hudobný zážitok – bez káblov.

Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne

Vyberte si jeden z 3 párov náušníkov, ktorý vám dokonale sadne

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach (malé, stredné a veľké), aby ste si slúchadla mohli prispôsobiť a dokonale ich nasadiť.

Výkonné 8,6 mm budiče vytvárajú jasný a mocný zvuk

Výkonné 8,6 mm budiče vytvárajú jasný a mocný zvuk

Kompaktné a efektívne 8,6 mm budiče reproduktora vytvárajú precízny zvuk s mocnými basmi, ktorý umocní váš poslucháčsky zážitok na cestách.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

18/02/2022

România

România

Produs Foarte slab

Produsul are un design frumos, aceste casti nu au un fir foarte lung. Problema este ca, o luna după folosire, sistemul de pronire s-a defectat întrucât s-a desprins plasticul de deasupra butonului. Am luat alte casti,același model (Am crezut ca a fost o întâmplare deprinderea plasticului). Astăzi s-au defectat și acestea. (Aceeași problema).

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Táto recenzia bola vytvorená pre 3000 series SHB3595BK Căşti Bluetooth

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky