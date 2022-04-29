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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.7
| (15) Recenzie
Pocíťte to. BASS+
Prekvapujúco výkonný zvuk vychádzajúci z malého a robustného dizajnu. Slúchadlá Philips BASS+ majú budiče reproduktorov špeciálne naladené na dosiahnutie mohutných basov, poskytujú skvelú izoláciu zvuku a slobodu bez káblov. Svoje bíty si tak vychutnáte naplno.
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Pocíťte to. BASS+

  • 12,2 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Do uší

  • 6 hodín prehrávania

  • Mimoriadne pohodlné

Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov

Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov

Mohutné, výkonné basy vám umožnia precítiť rytmus naplno. Výkonné 12,2 mm budiče reproduktorov generujú mohutné basy v elegantnom a kompaktnom dizajne.

Nabíjateľná batéria ponúka až 6 hodín prehrávania

Nabíjateľná batéria ponúka až 6 hodín prehrávania

S 6 hodinami prehrávania budete mať dostatok energie na počúvanie hudby po celý deň.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Spárujte jednoducho slúchadlá so zariadením Bluetooth a počúvajte hudbu bezdrôtovo.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.7

z 5

15

Recenzie

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Výhody

bass, odporne na wodę, fajny design,

Nevýhody

brak

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Výhody

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Nevýhody

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Výhody

Jak w komentarzu

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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