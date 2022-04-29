Philips u mnie równa się z jakością jak i zaufaniem, zaufaniem do produktów. Te słuchawki testuję od miesiąca, jedyna wada to to, że nie mają wad. Dźwięk jest powalający, trzeba mieć chyba słonia uszy żeby wymagać czegoś więcej. I niech niektórzy nie piszą głupot, że przewodowe dają lepszy dźwięk. Ktoś pisał że mu wypadają z uszu, szok co za głupota-chyba tylko podczas walki w klatce MMA. Jeśli miałbym raz jeszcze kupić, nie zastanawiałbym się, a już na pewno brałbym z Philpsa, polecam.