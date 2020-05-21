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  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.

Tento produkt už nie je dostupný

FliteBezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

SHB4405WT/00

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ultra ľahké. Silný zvuk.
Bezdrôtové slúchadlá Philips Flite Ultrlite Wireless sú neuveriteľne ľahké a zároveň prekvapivo výkonné. Nemajú káble, takže vás nijako neobmedzia. Sú štíhle a kompaktné s plochým sklápacím dizajnom, vďaka ktorému sú ideálnym spoločníkom na každú cestu.
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Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Ultra ľahké. Silný zvuk.

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Skladanie naplocho

Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm budiče reproduktora pre čistý zvuk

Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

Mäkké ušné vankúšiky umožňujú pohodlné dlhodobé nosenie

Mäkké ušné vankúšiky umožňujú pohodlné dlhodobé nosenie

Mäkké ušné vankúšiky a naklonené budiče sú ideálne pre pohodlné dlhodobé nosenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/05/2020

Česká republika

Česká republika

Designová kompaktní sluchátka

Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!

Výhody

Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon

Nevýhody

Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

28/12/2017

România

România

Excelente

Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

12/05/2017

România

România

Overený kupujúci

surprinzatoare

casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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