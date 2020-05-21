Tento produkt už nie je dostupný
SHB4405WT/00
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Skladanie naplocho
Vysoko výkonné 32 mm naklonené budiče vytvárajú čistý a ostrý zvuk a hlboké, bohaté basy.
Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.
Mäkké ušné vankúšiky a naklonené budiče sú ideálne pre pohodlné dlhodobé nosenie.
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
tom4lbrecht
21/05/2020
Česká republika
Designová kompaktní sluchátka
Sluchátka jsem si primárně kupoval do práce k počítači, protože pecková sluchátka jsou mi po delší době nepříjemná. Tyto mě přesvědčili svojí lehkostí, designem a bezdrátovým připojením, což je velmi praktické. Díky tom u jsem je začal používat i se svým telefonem, který už nedisponuje 3,5 mm jackem. Překvapily mne svojí dlouhou výdrží na jedno nabití i poměrně slušným dosahem. Ačkoli působí křehce, vydrží i docela nešetrné zacházení a jsou skládací, takže při cestování rozhodně výhoda. Zvuk je poměrně vyvážený, basy by mohly být výraznější, ale hrají dobře na celém frekvenčním spektru. Drobnou nevýhodou je, že při vyšší hlasitosti je zvuk hodně slyšet do prostoru. Dobrý poměr cena/výkon!
Výhody
Design, váha, vyvážený zvuk, vestavěný mikrofon
Nevýhody
Zvuk ze sluchátek je v okolí poměrně slyšet
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405WT Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Overený kupujúci
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
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