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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na potláčanie hluku

SHB8850NC/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Viac zvuku, menej hluku

Žiadne drôty, žiaden hluk, žiadne kompromisy. Ponorte sa do hudby vďaka pokročilej technológii aktívneho potláčania hluku ActiveShield™. Pripojte sa bezdrôtovo jediným dotykom vďaka technológii NFC a vychutnávajte si hudbu a regulujte hovory cez inteligentné ovládanie na ušných poduškách.

Zobraziť všetky výhody

bezdrôtovo

Viac zvuku, menej hluku

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Kompaktné skladanie

Mäkké ergonomické vankúšiky poskytujú pohodlie aj pri dlhšom nosení

Mäkké ergonomické vankúšiky poskytujú pohodlie aj pri dlhšom nosení

Kompaktné skladanie na jednoduché prenášanie a uskladnenie

Kompaktné skladanie na jednoduché prenášanie a uskladnenie

Kompaktná sklopná konštrukcia z nich robí dokonalého spoločníka na cesty.

S funkciou multi-point možno prehrávať hudbu a telefonovať na dvoch zariadeniach naraz

S funkciou multi-point možno prehrávať hudbu a telefonovať na dvoch zariadeniach naraz

Funkcia multi-point vám umožňuje prepojiť slúchadla Philips Bluetooth s dvoma zariadeniami s podporou Bluetooth naraz. Jednoducho spárujte dve zariadenia a vychutnávajte si filmy a hudbu a medzitým bez námahy prijímajte hovory.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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