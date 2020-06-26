Tento produkt už nie je dostupný
SHB8850NC/00
Viac zvuku, menej hluku
Žiadne drôty, žiaden hluk, žiadne kompromisy. Ponorte sa do hudby vďaka pokročilej technológii aktívneho potláčania hluku ActiveShield™. Pripojte sa bezdrôtovo jediným dotykom vďaka technológii NFC a vychutnávajte si hudbu a regulujte hovory cez inteligentné ovládanie na ušných poduškách.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie
Kompaktná sklopná konštrukcia z nich robí dokonalého spoločníka na cesty.
Funkcia multi-point vám umožňuje prepojiť slúchadla Philips Bluetooth s dvoma zariadeniami s podporou Bluetooth naraz. Jednoducho spárujte dve zariadenia a vychutnávajte si filmy a hudbu a medzitým bez námahy prijímajte hovory.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Skutočné výsledky sa môžu líšiť