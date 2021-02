Aktivujte službu Siri a Google Now stlačením tlačidla na slúchadle.

Najnovšie slúchadlá Philips s funkciou Bluetooth sú kompatibilné so službou Siri a Google Now, vďaka čomu je používanie vášho virtuálneho asistenta ešte jednoduchšie. Na aktiváciu služby Siri na iPhone alebo služby Google Now na zariadení s Androidom jednoducho stačí stlačiť tlačidlo na slúchadle.