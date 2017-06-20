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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové HiFi slúchadlá

SHC5100/10

3.5

| (4) Recenzie

Bezdrôtová sloboda

Už žiadne problémy s káblami – teraz sa môžete pri počúvaní hudby slobodne pohybovať po celej domácnosti. Vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a odľahčenej konštrukcii slúchadiel Philips SHC5100/10 máte postarané o dlhé hodiny zábavy.

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Plne nabíjateľné bezdrôtové slúchadlá

Bezdrôtová sloboda

  • Na uši

32 mm reproduktor poskytuje vysoký zvukový výkon

32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri akomkoľvek danom vstupnom výkone.

Samonastaviteľný vnútorný hlavový oblúk

Obvykle sa slúchadlá na nosenie v exteriéri nastavujú posúvaním výsuvného hlavového oblúka do príslušnej polohy. To môže byť nepohodlné, lebo to zvyčajne musíte robiť pri každom použití. S týmito slúchadlami s flexibilným samonastaviteľným vnútorným hlavovým oblúkom si svoju hudbu vychutnáte rýchlejšie a jednoduchšie. Automaticky sa prispôsobí tvaru a veľkosti vašej hlavy.

Ľahký dizajn zdokonaľuje komfort pre predĺžené použitie.

Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.5

z 5

4

Recenzie

4
2

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

S tímto výrobkem nemám žádný problém

Výrobek je skvělý používám jej občas když si chci vychutnat některé písničky vice hlasitěji

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone

15/06/2017

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Za ty peníze, absolutní spokojenost.

Velice čistý přednes minimální rušení (porovnám se staršíma sluchátkama za 3000kč kupované před 9-ti lety) Výdrž baterie.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone

23/11/2016

Česká republika

Česká republika

Lepší pruměr

Dobře se nosí,zvuk celkem dobry takže jsem spokojen

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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