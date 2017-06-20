Tento produkt už nie je dostupný
SHC5100/10
Bezdrôtová sloboda
Už žiadne problémy s káblami – teraz sa môžete pri počúvaní hudby slobodne pohybovať po celej domácnosti. Vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii a odľahčenej konštrukcii slúchadiel Philips SHC5100/10 máte postarané o dlhé hodiny zábavy.
Na uši
32 mm reproduktor je kompaktný, a predsa výkonný prvok, ktorý ponúka zvuk bez skreslenia pri akomkoľvek danom vstupnom výkone.
Obvykle sa slúchadlá na nosenie v exteriéri nastavujú posúvaním výsuvného hlavového oblúka do príslušnej polohy. To môže byť nepohodlné, lebo to zvyčajne musíte robiť pri každom použití. S týmito slúchadlami s flexibilným samonastaviteľným vnútorným hlavovým oblúkom si svoju hudbu vychutnáte rýchlejšie a jednoduchšie. Automaticky sa prispôsobí tvaru a veľkosti vašej hlavy.
Odolné a ľahké materiály s nízkou hmotnosťou na týchto slúchadlách Philips zvyšujú pohodlie pri dlhom nosení.
3.5
z 5
4
Recenzie
Medvěd12
20/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
S tímto výrobkem nemám žádný problém
Výrobek je skvělý používám jej občas když si chci vychutnat některé písničky vice hlasitěji
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Gloern
15/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Za ty peníze, absolutní spokojenost.
Velice čistý přednes minimální rušení (porovnám se staršíma sluchátkama za 3000kč kupované před 9-ti lety) Výdrž baterie.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Maxal56
23/11/2016
Česká republika
Lepší pruměr
Dobře se nosí,zvuk celkem dobry takže jsem spokojen
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC5100 Wireless HiFi Headphone