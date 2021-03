Samonastaviteľný vnútorný hlavový oblúk

Obvykle sa slúchadlá na nosenie v exteriéri nastavujú posúvaním výsuvného hlavového oblúka do príslušnej polohy. To môže byť nepohodlné, lebo to zvyčajne musíte robiť pri každom použití. S týmito slúchadlami s flexibilným samonastaviteľným vnútorným hlavovým oblúkom si svoju hudbu vychutnáte rýchlejšie a jednoduchšie. Automaticky sa prispôsobí tvaru a veľkosti vašej hlavy.