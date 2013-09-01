Tento produkt už nie je dostupný
Vynikajúca bezšnúrová hudba
Voľnosť pri vychutnávaní si hudby po celom dome. Tieto stereofónne slúchadlá s HiFi reprodukciou zvuku sú vrcholom v osobnom pohodlí.
Nabíjací dok
FM prenos
40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.
Stolová nabíjačka je najpohodlnejšou cestou pre uskladnenie prijímača, keď sa nepoužíva. Opätovne nabije prijímač, ktorý bude pripravený pre okamžité použitie.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones
lobster
09/07/2014
Česká republika
solidní poměr cena/výkon
solidní zvuk, dobrý dosah, hlučnější pro okolí - hůře doléhají, za danou cenu solidní výrobek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones