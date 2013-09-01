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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

SHC8525/00

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Vynikajúca bezšnúrová hudba

Voľnosť pri vychutnávaní si hudby po celom dome. Tieto stereofónne slúchadlá s HiFi reprodukciou zvuku sú vrcholom v osobnom pohodlí.

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Vynikajúca bezšnúrová hudba

  • Nabíjací dok

  • FM prenos

40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

Prijímač je možné uskladniť a nabiť na stolovej nabíjačke

Stolová nabíjačka je najpohodlnejšou cestou pre uskladnenie prijímača, keď sa nepoužíva. Opätovne nabije prijímač, ktorý bude pripravený pre okamžité použitie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones

09/07/2014

Česká republika

Česká republika

solidní poměr cena/výkon

solidní zvuk, dobrý dosah, hlučnější pro okolí - hůře doléhají, za danou cenu solidní výrobek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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