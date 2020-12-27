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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové hi-fi slúchadlá

SHC8535/10

4.6

| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

Už žiadne káble, len čistý zvuk

Voľnosť pri vychutnávaní hudby v pohodlí domova. Aj vďaka zvukovej reprodukcii v kvalite HiFi sú tieto stereofónne slúchadlá Philips SHC8535/10 zárukou absolútneho pohodlia.

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Už žiadne káble, len čistý zvuk

  • 40 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

Praktické automatické ladenie zaistí najlepší príjem signálu

3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

Tvarované mäkké vankúšiky na uši zabezpečujú pohodlné nosenie

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
2
1

27/12/2020

Česká republika

Česká republika

Bezproblémové připojení

Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Dátum použitia 2018-12-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Dátum použitia 2018-12-27

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Veliká spokojenost

Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones

07/01/2016

Česká republika

Česká republika

Jsou pohodlná,skvělý zvuk.

Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones

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