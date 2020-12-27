Tento produkt už nie je dostupný
Už žiadne káble, len čistý zvuk
Voľnosť pri vychutnávaní hudby v pohodlí domova. Aj vďaka zvukovej reprodukcii v kvalite HiFi sú tieto stereofónne slúchadlá Philips SHC8535/10 zárukou absolútneho pohodlia.
40 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.
4.6
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Kokoška
27/12/2020
Česká republika
Bezproblémové připojení
Měké polstrování , sedí perfekně i při delším poslechu, kvalitní zvuk i dosah, dobíjení a skvělá výdrž
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Dátum použitia 2018-12-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Dátum použitia 2018-12-27
bradan
27/02/2019
Česká republika
Veliká spokojenost
Bezdratová sluchátka na které je spolehnutí, připojuji je k televizi, radiu i k domácímu kinu. Velice si je pochvalovala i naše 90 letá babička. Konstrukce sluchátek vydržela i nešetrné zacházení Co je až neuvěřitelné, baterie ve sluchátkách vydržely celý rok.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones
arneubauer
07/01/2016
Česká republika
Jsou pohodlná,skvělý zvuk.
Sluchátka používám k televizi,splnily má očekávání,hlavě nešumí jako předchozí jiná sluchátka. Baterie mají solidní výdrž. Doporučuji.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHC8535 Wireless hi-fi headphones