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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové HiFi slúchadlá

SHC8545/00

Vynikajúca bezšnúrová hudba

Voľnosť pri vychutnávaní si hudby po celom dome. Tieto stereofónne slúchadlá s HiFi reprodukciou zvuku s funkciou automatického ladenia predstavujú maximum v osobnom pohodlí.

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s vynikajúcim pohodlým pre automatické ladenie

Vynikajúca bezšnúrová hudba

Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu

Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v inej miestnosti.

3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

Automatické ladenie zabezpečuje príjem naladenej frekvencie

Stlačte tlačidlo ladenia na slúchadlách a mikroprocesorom ovládaný obvod optimálne naladí prenosovú frekvenciu na najlepší možný príjem a vynikajúcu kvalitu zvuku.

Technické špecifikácie

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