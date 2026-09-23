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SHC8545/00
Vynikajúca bezšnúrová hudba
Voľnosť pri vychutnávaní si hudby po celom dome. Tieto stereofónne slúchadlá s HiFi reprodukciou zvuku s funkciou automatického ladenia predstavujú maximum v osobnom pohodlí.
Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v inej miestnosti.
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.
Stlačte tlačidlo ladenia na slúchadlách a mikroprocesorom ovládaný obvod optimálne naladí prenosovú frekvenciu na najlepší možný príjem a vynikajúcu kvalitu zvuku.
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