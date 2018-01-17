Tento produkt už nie je dostupný
SHL3060WT/00
Zreteľné a silné basy
Slúchadlá inšpirované DJ-mi vám zaručujú výkonný zvuk a silné basy. Vďaka konštrukcii s otočnými náušníkmi s mäkkými vankúšikmi bude váš zážitok z počúvania na cestách vždy dokonalý.
32 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
32 mm vysokovýkonné budiče poskytujú čistý, detailný a prirodzený zvuk
4.6
z 5
13
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jihlavak
17/01/2018
Česká republika
Hodne muziky za malo penez
Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060RD Headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060RD Headphones
panelektrika
17/04/2017
Česká republika
Dobrá koupě
Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka
Demolition
10/04/2016
Česká republika
Overený kupujúci
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech
Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka