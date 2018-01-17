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Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá

SHL3060WT/00

4.6

| (13) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Zreteľné a silné basy

Slúchadlá inšpirované DJ-mi vám zaručujú výkonný zvuk a silné basy. Vďaka konštrukcii s otočnými náušníkmi s mäkkými vankúšikmi bude váš zážitok z počúvania na cestách vždy dokonalý.

Zobraziť všetky výhody

S monitorovacím štýlom DJ-a

Zreteľné a silné basy

  • 32 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

1,2-metrový kábel pre neobmedzený pôžitok z hudby v pohybe

1,2-metrový kábel pre neobmedzený pôžitok z hudby v pohybe

32 mm budiče reproduktora pre výkonný a dynamický zvuk

32 mm budiče reproduktora pre výkonný a dynamický zvuk

32 mm vysokovýkonné budiče poskytujú čistý, detailný a prirodzený zvuk

Nastaviteľné náušníky a hlavový popruh sa presne prispôsobia vašej hlave

Nastaviteľné náušníky a hlavový popruh sa presne prispôsobia vašej hlave

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

13

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
1

17/01/2018

Česká republika

Česká republika

Hodne muziky za malo penez

Sluchatka jsem koupil manzelce jako darek k Vanocum a nemuze si je vynachvalit. Na usich ji netlaci a pritom naprosto utlumi zvuky z okoli. Za ty penize skvely kup!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060RD Headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060RD Headphones

17/04/2017

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě

Se sluchátky jsem neprosto spokojen, hlavně když jedu v autobuse. Dobře basují a jsou skladné. Sluchátka neprosto doporučuji, za ty peníze to je úžasný produkt. Jsem s nimi velmi spokojen.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka

10/04/2016

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech

Vysoká Hlasitost ,dobra cena,dobrý poslech,Pozlacený konektor,Kvalita za super cenu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHL3060BK Sluchátka

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