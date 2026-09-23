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SHL3265BG/00
Výrazné basy, ostré detaily
Slúchadlá SHL3265 poskytujú dostatočný výkon aj ašpirujúcim DJ-om. 40 mm neodýmiové budiče ponúkajú dynamické basy, kým vymeniteľné náušníky s funkciou monitorovania možno otočiť o 165°. Vďaka výkonu 2 000 mW nedochádza k skresleniu zvuku ani pri vysokej hlasitosti.
40 mm budiče/zatvorená zadná strana
Na uši
Priedušné vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie
Pri navrhovaní náušníkov týchto slúchadiel sme mysleli na ich využívanie ambicióznymi DJ-mi. Preto ich možno otáčať o 165°, čo zabezpečí pohodlné počúvanie pomocou jedného náušníka pri mixovaní skladieb. Funkcia otočenia môže byť užitočná aj pri bežnom počúvaní, keď potrebujete počuť vonkajšie zvuky.
Slúchadlá SHL3260 je možné v záujme dokonalej prenášateľnosti a jednoduchého skladovania sklopiť, čím poskytnú poslucháčovi tú najlepšiu skúsenosť za chodu. Praktický dizajn a starostlivo zvolené súčasti vrátane odolných kĺbov umožňujú s nimi ľahko manipulovať.
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