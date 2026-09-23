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Slúchadlá s mikrofónom

SHL3265BG/00

Výrazné basy, ostré detaily

Slúchadlá SHL3265 poskytujú dostatočný výkon aj ašpirujúcim DJ-om. 40 mm neodýmiové budiče ponúkajú dynamické basy, kým vymeniteľné náušníky s funkciou monitorovania možno otočiť o 165°. Vďaka výkonu 2 000 mW nedochádza k skresleniu zvuku ani pri vysokej hlasitosti.

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Výrazné basy, ostré detaily

  • 40 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Priedušné vankúšiky na uši

  • Kompaktné skladanie

Mikrofón na kábli a aktivačné tlačidlo uľahčujú konverzáciu

Mikrofón na kábli a aktivačné tlačidlo uľahčujú konverzáciu

Náušníky s 165° otočením na monitorovanie a väčšiu flexibilitu

Pri navrhovaní náušníkov týchto slúchadiel sme mysleli na ich využívanie ambicióznymi DJ-mi. Preto ich možno otáčať o 165°, čo zabezpečí pohodlné počúvanie pomocou jedného náušníka pri mixovaní skladieb. Funkcia otočenia môže byť užitočná aj pri bežnom počúvaní, keď potrebujete počuť vonkajšie zvuky.

Kompaktná skladateľná konštrukcia slúchadiel s otočiteľnými koncovkami na uši

Slúchadlá SHL3260 je možné v záujme dokonalej prenášateľnosti a jednoduchého skladovania sklopiť, čím poskytnú poslucháčovi tú najlepšiu skúsenosť za chodu. Praktický dizajn a starostlivo zvolené súčasti vrátane odolných kĺbov umožňujú s nimi ľahko manipulovať.

Technické špecifikácie

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