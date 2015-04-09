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Tento produkt už nie je dostupný

Stereofónne slúchadlá

SHP2000/00

3.8

| (10) Recenzie

Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť

Ľahké slúchadlá na uši s nastaviteľným hlavovým mostom a mušľami na uši zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a pohodlné počúvanie

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Pre hudbu, PC a TV

Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť

  • 40 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Na uši

Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

Kábel s dĺžkou 2 metre, ktorý vám umožní odložiť si prehrávač do tašky

Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.

Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.8

z 5

10

Recenzie

2

09/04/2015

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za rozumnou cenu

Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem

17/09/2018

Polska

Polska

Dobre słuchawki w korzystnej cenie

Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Przewodowe słuchawki audio

16/08/2014

Polska

Polska

SHP2000/00

Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Stereo Headphones

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Stereo Headphones

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