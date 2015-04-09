Tento produkt už nie je dostupný
SHP2000/00
Vynikajúci komfort a úplná nastaviteľnosť
Ľahké slúchadlá na uši s nastaviteľným hlavovým mostom a mušľami na uši zabezpečujú vynikajúcu priľnavosť a pohodlné počúvanie
40 mm budiče/otvorená zadná strana
Na uši
Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.
Ideálna dĺžka kábla, ktorá vám dovolí väčšiu slobodu pohybu a možnosť vybrať si, kde budete nosiť vaše audio zariadenie.
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.8
z 5
10
Recenzie
CzePhoenix
09/04/2015
Česká republika
Kvalitní výrobek za rozumnou cenu
Kvalita výstupního zvuku je OK. Sluchátka používám hlavně na hudbu a hry z notebooku. Dobrá délka kabelu. Dobré odizolování. Pěkně sedí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Audio sluchátka s kabelem
grsz
17/09/2018
Polska
Dobre słuchawki w korzystnej cenie
Bardzo dobre słuchawki do codziennego użytku. Według mnie mają bardzo przyjemny dźwięk oraz są dość wygodne, chociaż po kilku godzinach noszenia ucisk jest odczuwalny. Zdecydowanie polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Przewodowe słuchawki audio
ewcia25
16/08/2014
Polska
SHP2000/00
Słuchawek tych używam do słuchania muzyki z komputera i oglądania filmów. Po pierwsze słuchawki mają długi kabel, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie. Spokojnie możesz np. położyć się łóżku, oglądając film z laptopa, komputera czy telewizora. Po drugie słuchawki te są dopasowane do kształtu ucha. Zakrywają je w całości, zapewniając lepszą jakość dźwięku. Są bardzo lekkie dzięki czemu, bardzo przyjemnie i komfortowo się je użytkuje.Uważam, że są ergonomiczne i bardzo wygodne. Jakość dźwięku jest nieporównywalna z tą z głośników. 40mm głośniki zapewniają extra dynamikę dźwięku oraz potężny bass. Ja już nie potrafię bez nich słuchać muzyki i oglądać filmów. Uzależniłam się od nich... Mój mąż ma to samo. Ciągle mi je zabiera... Muszę zainwestować w drugą parę!
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Stereo Headphones
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP2000 Stereo Headphones