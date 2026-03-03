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  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá
  • Stereofónne TV slúchadlá

Tento produkt už nie je dostupný

TV slúchadlá

SHP2500/00

Stereofónne TV slúchadlá
Slúchadlá pre hi-fi a funkcie TV zábavy so zvukovým reflektorom pre kvalitnejší basový výkon.
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Pre TV

Stereofónne TV slúchadlá

  • Ovládanie hlasitosti na kábli

  • Na uši

Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

Vank. do uší zvyšujú pohodlie pri nosení a vylepšujú basy

Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.

Ideálna dĺžka, pri ktorej môžete sledovať televízor z potrebnej vzdialenosti

Extra dlhý 6-metrový kábel umožňuje pripojiť slúchadlá k televízoru či ľubovoľnému zvukovému zariadeniu.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky