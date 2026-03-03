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SHP2500/00
Ovládanie hlasitosti na kábli
Na uši
Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.
Špeciálny tvar a luxusné materiály použité pri vankúšikoch na uši týchto slúchadiel Philips zabezpečujú dokonalé prispôsobenie a maximálne pohodlie. Zabraňujú úniku zvuku a vylepšujú aj výkon basov. Vankúšiky na uši sú tvarované tak, aby sa dokonale prispôsobili oblasti okolo ucha.
Extra dlhý 6-metrový kábel umožňuje pripojiť slúchadlá k televízoru či ľubovoľnému zvukovému zariadeniu.
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