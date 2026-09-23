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SHP2700/00
Výkonný zvukový výstup
Slúchadlá na uši s robustným telom reproduktorov dodávajú silný zvukový výkon
Stredné rozsahy a čistý zvuk
Jemné zamatové ušné vankúšiky a ergonomicky tvarované slúchadlá poskytujú pohodlie pre dlhotrvajúce potešenie z počúvania.
Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.
Obojstranné slúchadlo umožňuje počúvanie jedným uchom
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