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Tento produkt už nie je dostupný

Stereofónne slúchadlá

SHP2700/00

Výkonný zvukový výstup

Slúchadlá na uši s robustným telom reproduktorov dodávajú silný zvukový výkon

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Pre hudbu, PC, MP3 a CD

Výkonný zvukový výstup

  • Stredné rozsahy a čistý zvuk

Jedinečné pohodlie nosenia počas mnohých hodín počúvania

Jemné zamatové ušné vankúšiky a ergonomicky tvarované slúchadlá poskytujú pohodlie pre dlhotrvajúce potešenie z počúvania.

Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

Môžete počúvať hudbu v slúchadlách v štýle DJ-a i to, čo sa deje okolo

Obojstranné slúchadlo umožňuje počúvanie jedným uchom

Technické špecifikácie

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