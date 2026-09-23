Tento produkt už nie je dostupný
SHP5401/00
Pre používanie doma aj na cestách
V týchto stereofónnych slúchadlách sa spája výkonný zvuk s nízkou hmotnosť produktu, čo vám poskytne skvelý zvuk a maximálny komfort pre použitie doma aj vonku
Pre interiér aj exteriér
Kábel je zvyčajne pripojený len ne jednej strane, čo značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho navíjanie.
Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.
Vankúšiky hlavového oblúka z výnimočne mäkkého materiálu obalené v rovnakej tkanine ako náušníky umožnia priliehavé a bezpečné upevnenie na temene hlavy bez nadmerného tlaku na hlavu.
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