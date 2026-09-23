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Stereofónne slúchadlá

SHP5401/00

Pre používanie doma aj na cestách

V týchto stereofónnych slúchadlách sa spája výkonný zvuk s nízkou hmotnosť produktu, čo vám poskytne skvelý zvuk a maximálny komfort pre použitie doma aj vonku

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Pre používanie doma aj na cestách

  • Pre interiér aj exteriér

Jednostranný kábel bráni zamotaniu kábla a zvyšuje pohodlie

Kábel je zvyčajne pripojený len ne jednej strane, čo značne znižuje riziko zamotania a uľahčuje jeho navíjanie.

Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

Ultramäkké vankúšiky hlavového oblúka pre jedinečný komfort pri nosení

Vankúšiky hlavového oblúka z výnimočne mäkkého materiálu obalené v rovnakej tkanine ako náušníky umožnia priliehavé a bezpečné upevnenie na temene hlavy bez nadmerného tlaku na hlavu.

Technické špecifikácie

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