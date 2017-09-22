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Tento produkt už nie je dostupný

Hi-fi slúchadlá

SHP8500/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dynamický výkon zvuku hi-fi

Pohodlné a úplne nastaviteľné slúchadlá na uši s neodýmiovým telom reproduktorov dodávajú dynamický zvukový výkon

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Dynamický výkon zvuku hi-fi

  • Výkonné basy

Vysoko kvalitný lineárny kryštálový bezkyslík. medený kábel

Extrémne čistá meď použitá na výrobu tohto kábla minimalizuje straty prenosu, prenáša do slúchadiel signál jedinečnej kvality a čistý zvuk do vašich uší.

Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort

Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje optimálny výkon.

Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha

Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP8500 Hi-fi headphones

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHP8500 Hi-fi headphones

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