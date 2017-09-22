Tento produkt už nie je dostupný
Dynamický výkon zvuku hi-fi
Pohodlné a úplne nastaviteľné slúchadlá na uši s neodýmiovým telom reproduktorov dodávajú dynamický zvukový výkon
Výkonné basy
Extrémne čistá meď použitá na výrobu tohto kábla minimalizuje straty prenosu, prenáša do slúchadiel signál jedinečnej kvality a čistý zvuk do vašich uší.
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje optimálny výkon.
Náušníky XXL veľkosti na týchto slúchadlách Philips nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.
5.0
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Recenzia
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Odporúča tento produkt
Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP8500 Hi-fi headphones
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHP8500 Hi-fi headphones