Tento produkt už nie je dostupný
SHP8900/00
Dokonalá čistota zvuku
Pohodlné a úplne nastaviteľné slúchadlá s neodýmiovým telom reproduktorov poskytujú dokonalú čistotu zvuku a širokopásmovú odozvu
Bezkonkurenčná presnosť
Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje optimálny výkon.
Akustickí inžinieri, ktorí venujú pozornosť aj najmenšiemu detailu, zdokonalili dizajn mechanizmu uzamykania, aby sa zaistilo, že odpojiteľný kábel sa náhodne neuvoľní.
Odstránenie
Hodnotenie