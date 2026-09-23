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Hi-fi slúchadlá

SHP8900/00

Dokonalá čistota zvuku

Pohodlné a úplne nastaviteľné slúchadlá s neodýmiovým telom reproduktorov poskytujú dokonalú čistotu zvuku a širokopásmovú odozvu

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Hi-fi

Dokonalá čistota zvuku

  • Bezkonkurenčná presnosť

Ľahko nastaviteľný hlavový most zaručuje optimálne prispôsobenie a komfort

Ľahko nastaviteľný mechanizmus poskytuje pohodlné, presne prispôsobivé zvukové tesnenie medzi vankúšikom do ucha a uchom, čo zabezpečuje optimálny výkon.

Jedinečný odpojiteľný mechanizmus uzamykania káblu

Akustickí inžinieri, ktorí venujú pozornosť aj najmenšiemu detailu, zdokonalili dizajn mechanizmu uzamykania, aby sa zaistilo, že odpojiteľný kábel sa náhodne neuvoľní.

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Technické špecifikácie

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