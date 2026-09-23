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Tento produkt už nie je dostupný

Kábel HDMI

SWV5630G/00

Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení

Zažite rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až do 1536 kHz.

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4K 60 Hz Ultra HD s Ethernetom

Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení

  • 4K 60 Hz

  • 18 Gb/s

  • 3 m

UHD 2160p (4K)

Podporuje rozlíšenie videa až do 4K alebo UHD 2160p. Vďaka tomu môže vaša obrazovka konkurovať digitálnym kino systémom, aké sa používajú v kinách.

60 snímok za sekundu

Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.

Pozlátené konektory zabezpečujú spoľahlivé spojenie.

Pozlátené konektory zabezpečujú spoľahlivé spojenie.

Technické špecifikácie

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