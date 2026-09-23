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SWV5630G/00
Potešte sa z obrazu v ultra vysokom rozlíšení
Zažite rozlíšenie Ultra HD 4K pri 60 sn./s. Vysokorýchlostné HDMI podporuje plných 32 kanálov zvukového systému so vzorkovacou frekvenciou až do 1536 kHz.
4K 60 Hz
18 Gb/s
3 m
Podporuje rozlíšenie videa až do 4K alebo UHD 2160p. Vďaka tomu môže vaša obrazovka konkurovať digitálnym kino systémom, aké sa používajú v kinách.
Vynikajúci zážitok zo sledovania a hrania hier s maximálnym počtom 60 snímok za sekundu.
Pozlátené konektory zabezpečujú spoľahlivé spojenie.
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