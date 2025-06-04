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  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov
  • Zvuk bez zamotaných káblov

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá do uší s mikrofónom

TAE1205BK/00

1
| (3) Recenzie
Zvuk bez zamotaných káblov
Vychutnajte si hudbu naplno. Tieto bezdrôtové slúchadlá odolné voči potu a postriekaniu sa postarajú o skvelý zvuk, pohodlne padnú do ucha a poskytnú vám až 7 hodín prehrávania. Keď potrebujete ešte viac, stačí rýchle 15-minútové nabitie a budete môcť prehrávať hudbu ďalšiu hodinu.
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Zvuk bez zamotaných káblov

  • 8 mm budiče/zatvorená zadná strana

  • Komfortné uchopenie

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

  • Skvelá izolácia pasívneho hluku

Odolné voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4

Tieto naozaj bezdrôtové slúchadlá majú hodnotenie IPX4 a sú odolné voči ošpliechaniu z ktoréhokoľvek smeru. Znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.

Bezpečné, flexibilné, pohodlné

Flexibilné krídlové špičky zapadajú pod záhyb vonkajšieho ucha a umožňujú bezpečné uchytenie a lepšiu pasívnu izoláciu hluku. Oválna akustická trubica a vymeniteľné kryty na slúchadlá do uší umožňujú pohodlné nosenie v uchu. Plochý kábel slúchadiel sedí pohodlne za krkom, či sú slúchadlá vnútri ucha alebo von.

Magnetické slúchadlá do uší. Plochý kábel odolný voči zamotaniu

Tieto slúchadlá majú magnetické slúchadlá do uší, ktoré sa držia pri sebe, a plochý kábel pre slúchadlá, ktorý odoláva zamotaniu. Ak ich vytiahnete z tašky alebo vrecka, nebudete ich musieť pred naladením zoznamu skladieb rozmotávať.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.0

z 5

3

Recenzie

5
4
3
2

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Výhody

Nu pot sa gasesc.

Nevýhody

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Táto recenzia bola vytvorená pre TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

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