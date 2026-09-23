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TAJS50/00
Domov je tam, kde je vaša hudba
Uvoľnite sa s reproduktorom s technológiou Bluetooth, ktorý vás priamo pozýva, aby ste sa cítili ako doma. Získate 20 hodín doby prehrávania a funkciu nabíjacej banky. Tkanina reproduktora s prímesou vlny a naleštený oceľový vrch sa budú hodiť aj do najviac minimalistických interiérov.
Bluetooth®
Výstupný výkon 30 W
20 hodín prehrávania
Zabudovaná funkcia nabíjacej batérie
Tento kompaktný reproduktor s technológiou Bluetooth navrhnutý v spolupráci so spoločnosťou Georg Jensen je jednoduchý, no pozoruhodný. Vrchná časť z leštenej ocele krásne kontrastuje s tkaninou na reproduktor od spoločnosti Kvadrat príjemnou na dotyk. Nenápadné logá značiek rafinovane obracajú pozornosť k spoločnostiam Philips a Georg Jensen.
Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorcu do miestnosti.
Batéria vám zabezpečí 20 hodín prehrávania pri úplnom nabití a bezdrôtový dosah je do 20 m. Môžete ho spárovať s rovnakým reproduktorom Philips s prvkami od spoločnosti Georg Jensen, aby ste si svoju hudbu užili stereo. Jednoducho stlačte tlačidlo na párovanie reproduktora.
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