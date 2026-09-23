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Tento produkt už nie je dostupný

Reproduktor Philips s prvkami od Georg Jensen

TAJS50/00

Domov je tam, kde je vaša hudba

Uvoľnite sa s reproduktorom s technológiou Bluetooth, ktorý vás priamo pozýva, aby ste sa cítili ako doma. Získate 20 hodín doby prehrávania a funkciu nabíjacej banky. Tkanina reproduktora s prímesou vlny a naleštený oceľový vrch sa budú hodiť aj do najviac minimalistických interiérov.

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Domov je tam, kde je vaša hudba

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 30 W

  • 20 hodín prehrávania

  • Zabudovaná funkcia nabíjacej batérie

Philips a kolekcia Georga Jensena

Philips a kolekcia Georga Jensena

Tento kompaktný reproduktor s technológiou Bluetooth navrhnutý v spolupráci so spoločnosťou Georg Jensen je jednoduchý, no pozoruhodný. Vrchná časť z leštenej ocele krásne kontrastuje s tkaninou na reproduktor od spoločnosti Kvadrat príjemnou na dotyk. Nenápadné logá značiek rafinovane obracajú pozornosť k spoločnostiam Philips a Georg Jensen.

Tkanina na reproduktor od spoločnosti Kvadrat. Vypočujte si zvuk so všetkými detailmi.

Tkanina na reproduktor od spoločnosti Kvadrat. Vypočujte si zvuk so všetkými detailmi.

Tento reproduktor má povrchovú úpravu z luxusnej tkaniny na reproduktor vyrobenej špičkovým výrobcom Kvadrat. Krásny materiál s prímesou vlny je akusticky transparentný a umožňuje voľné prúdenie zvuku od hovorcu do miestnosti.

20 hodín prehrávania. Spárujte ho na dosiahnutie stereo zvuku

20 hodín prehrávania. Spárujte ho na dosiahnutie stereo zvuku

Batéria vám zabezpečí 20 hodín prehrávania pri úplnom nabití a bezdrôtový dosah je do 20 m. Môžete ho spárovať s rovnakým reproduktorom Philips s prvkami od spoločnosti Georg Jensen, aby ste si svoju hudbu užili stereo. Jednoducho stlačte tlačidlo na párovanie reproduktora.

Technické špecifikácie

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