Kupiłam słuchawki pod koniec marca 2022. Produkt jest zdecydowanie za drogi biorąc pod uwagę jakość wykonania, ale wybrałam go ze względu na wygłuszanie otoczenia i początkowo byłam zadowolona. Bateria długo trzyma, jakość dźwięku jest OK, ale nie nadają się do rozmów - wbudowany mikrofon bardzo zbiera z otoczenia. Po roku sporadycznego użytkowania i obchodzenia się z nimi jak z jajkiem zupełnie bez powodu odkruszył się mały fragment na końcu obudowy pałąka przy lewym uchu, co spowodowało że obudowa zaczęła się rozszczepiać. Zgłosiłam reklamacje, ale nie została uznana. Po odbiorze słuchawek skleiłam obudowę zwykłą taśmą klejącą - wygląda to żałośnie, ale były za drogie by je od tak wyrzucić. Minął miesiąc. Przed chwilą chciałam ich użyć by nie przeszkadzać mężowi. Ledwo je dotknęłam, a obudowa, tym razem po prawej stronie, dosłownie się rozpadła. Mam w domu sporo produktów PHILIPS, aktualnie planuję zakup prostownicy, ale doświadczenie z felernymi słuchawkami i serwisem spowodowało że marki tej nie biorę pod uwagę - nie chcę by też mi się rozpadła po roku.