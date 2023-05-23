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Všetky rady

  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
  • Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth®

TAPH802BK/00

3.6
| (10) Recenzie
Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.
Bez ohľadu na to, kam sa v priebehu týždňa vydáte, tieto bezdrôtové slúchadlá vám na ušiach zabezpečia príjemnejší zážitok na ceste do školy či práce, a to vďaka vyváženému detailnému zvuku a až 30 hodinám prehrávania. V prípade, že by to nestačilo, funkcia rýchleho nabíjania vám poskytne energiu na prehrávanie počas ďalších 2 až 6 hodín.
Zobraziť všetky výhody

Bezdrôtové slúchadlá so zvukom s vysokým rozlíšením

Elegantný dizajn. 30 hodín prehrávania.

  • 40 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Na uši

Každá cesta do školy či práce. 30 hodín prehrávania.

Týždeň čo týždeň zvládnu tieto slúchadlá aj to najnáročnejšie dochádzanie. Jednorazové nabíjanie trvá iba 1,5 hodiny a poskytne vám až 30 hodín prehrávania alebo hovorov. Dve úrovne rýchleho nabíjania, bleskové nabitie a rýchle nabitie, vám poskytnú ďalšie 2 alebo 6 hodín prehrávania. Takto môžete počúvať od pondelka až do piatka, a ešte dlhšie.

Detailný zvuk. Úderné basy.

Dokonale vyladené zvukové meniče z neodýmiových magnetov poskytujú hlboké basy a jasné stredové frekvencie.

Flexibilný dizajn

Tieto bezdrôtové slúchadlá vás potešia mäkkými náušníkmi, ktoré je možné úhľadne sklopiť dvoma spôsobmi. Môžete ich zložiť naplocho, čo sa dokonale hodí pri odložení do zásuvky v kancelárii. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný balík, ktorý sa vojde do vrecka bundy alebo do tašky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.6

z 5

10

Recenzie

23/05/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Gabaryty i funkcje.

Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.

Výhody

W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.

Nevýhody

Brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

26/09/2021

Polska

Polska

Jakoś, cena

Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie

Výhody

wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio

Nevýhody

brak pokrowca, krótki kabel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/09/2021

Polska

Polska

Bezproblemowe słuchawki

Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.

Výhody

Czas pracy bez konieczności doładowywania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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