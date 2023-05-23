Tento produkt už nie je dostupný
TAPH802BK/00
40 mm budiče/zatvorené vzadu
Na uši
Týždeň čo týždeň zvládnu tieto slúchadlá aj to najnáročnejšie dochádzanie. Jednorazové nabíjanie trvá iba 1,5 hodiny a poskytne vám až 30 hodín prehrávania alebo hovorov. Dve úrovne rýchleho nabíjania, bleskové nabitie a rýchle nabitie, vám poskytnú ďalšie 2 alebo 6 hodín prehrávania. Takto môžete počúvať od pondelka až do piatka, a ešte dlhšie.
Dokonale vyladené zvukové meniče z neodýmiových magnetov poskytujú hlboké basy a jasné stredové frekvencie.
Tieto bezdrôtové slúchadlá vás potešia mäkkými náušníkmi, ktoré je možné úhľadne sklopiť dvoma spôsobmi. Môžete ich zložiť naplocho, čo sa dokonale hodí pri odložení do zásuvky v kancelárii. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný balík, ktorý sa vojde do vrecka bundy alebo do tašky.
3.6
z 5
10
Recenzie
Johan Monke
23/05/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Gabaryty i funkcje.
Doskonale leży na głowie. Ma duże i miękkie nauszniki. Doskonały do oglądania telewizora na leżąco. Prosta obsługa.
Výhody
W miarę tani w stosunku do podobnych produktów innych firm.
Nevýhody
Brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
bialy
26/09/2021
Polska
Jakoś, cena
Polecam ,każdemu kto chce bardzo dobre słuchawki, w przystępnej cenie
Výhody
wygląd ,dźwięk ,cena adekwatna do jakości, możliwość podłączenia kabla audio
Nevýhody
brak pokrowca, krótki kabel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
To ja Pseudonim
17/09/2021
Polska
Bezproblemowe słuchawki
Używam słuchawek od roku. Głównie w pracy, ale również przy wszelkiego rodzaju pracach domowych (odkurzanie, koszenie itp.) Wspaniale odcinają od rozpraszającego otoczenia. Dźwięk bardzo dobry, ale to akurat odczucie subiektywne. Baterie zaskakująco długo wytrzymują, zarówno w trybie stand-by jak i podczas intensywnego słuchania. Ogólny odsłuch w TAPH802BK w połączeniu z zamkniętą budową słuchawek bardzo dobry. Funkcja odbioru połączeń telefonicznych działa bez zarzutu, chociaż rozmowa bezpośrednio przez telefon podobno lepiej słyszalna.
Výhody
Czas pracy bez konieczności doładowywania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH802BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
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