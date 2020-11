Plochý a kompaktný skladací dizajn. Jednoduché skladovanie

Tieto bezdrôtové slúchadlá vás potešia mäkkými náušníkmi, ktoré je možné úhľadne sklopiť dvoma spôsobmi. Môžete ich zložiť naplocho, čo sa dokonale hodí pri odložení do zásuvky v kancelárii alebo do dodaného puzdra. Alebo ich môžete zložiť naplocho a dovnútra, čím vytvoríte kompaktný balík, ktorý sa vojde do vrecka na bude alebo tašky.