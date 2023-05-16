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  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať
  • Aj ticho sa dá ovládať

Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá na uši s vysokým rozlíš. zvuku

TAPH805BK/00

3.7
| (74) Recenzie
Aj ticho sa dá ovládať
Počúvajte hudbu, nie dážď. Na týchto bezdrôtových slúchadlách na uši dokážete ovládať funkciu aktívneho potlačenia hluku tak, aby zodpovedala akejkoľvek situácii. Vďaka 30 hodinám prehrávania a flexibilnému rýchlemu nabíjaniu ste vybavení na celú cestu
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Bezdrôtové slúchadlá na uši s aktívnym potláčaním hluku

Aj ticho sa dá ovládať

  • 40 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Na uši

30 hodín prehrávania alebo telefonovania (25 hodín pri zapnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho zvuku)

Tieto slúchadlá vás nikdy nesklamú na žiadnom výlete či ceste. Jedno nabitie trvá iba 2 hodiny. Získate 30 hodín prehrávania (alebo telefonovania) pri vypnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho hluku a 25 hodín, ak necháte túto funkciu zapnutú. Vďaka dvom úrovniam rýchleho nabíjania – bleskovému nabitiu a rýchlemu nabitiu – získate 2 alebo 6 hodín prehrávania navyše.

Aktívne potláčanie vonkajšieho hluku (ANC). Aby hudba pohltila vás, nie okolitý hluk hudbu.

Izolujte sa od okolitého ruchu pomocou funkcie aktívneho potláčania hluku. Jednoduchým stlačením tlačidla potlačíte hluk vlaku alebo rušnej kancelárie. Ak sa pohybujete vonku, môžete v režime zachovania pozornosti počúvať svoju hudbu a naďalej pritom vnímať zvuky ulice.

Hladký, nastaviteľný hlavový oblúk. Mäkké náušníky.

Či počúvate zoznam skladieb alebo podcast, dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče vám zabezpečia hlboké basy a čisté stredné tóny. Mäkké náušníky zakryjú celé ucho, čím vytvoria pasívnu izoláciu pred hlukom zvonka. Hlavový oblúk je ľahký, ľahko nastaviteľný a hladký: tieto slúchadlá sa vám určite nezachytia do vlasov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

74

Recenzie

16/05/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetne sluchawki

Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.

Výhody

Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.

Nevýhody

Niema

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

01/09/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

Super!

Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

03/08/2022

Polska

Polska

Audiofilskie słuchawki

Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity

Výhody

Dobra jakość audio

Nevýhody

Brak wad

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość

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