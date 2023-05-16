Tento produkt už nie je dostupný
TAPH805BK/00
40 mm budiče/zatvorené vzadu
Na uši
Tieto slúchadlá vás nikdy nesklamú na žiadnom výlete či ceste. Jedno nabitie trvá iba 2 hodiny. Získate 30 hodín prehrávania (alebo telefonovania) pri vypnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho hluku a 25 hodín, ak necháte túto funkciu zapnutú. Vďaka dvom úrovniam rýchleho nabíjania – bleskovému nabitiu a rýchlemu nabitiu – získate 2 alebo 6 hodín prehrávania navyše.
Izolujte sa od okolitého ruchu pomocou funkcie aktívneho potláčania hluku. Jednoduchým stlačením tlačidla potlačíte hluk vlaku alebo rušnej kancelárie. Ak sa pohybujete vonku, môžete v režime zachovania pozornosti počúvať svoju hudbu a naďalej pritom vnímať zvuky ulice.
Či počúvate zoznam skladieb alebo podcast, dokonale vyladené neodýmiové akustické budiče vám zabezpečia hlboké basy a čisté stredné tóny. Mäkké náušníky zakryjú celé ucho, čím vytvoria pasívnu izoláciu pred hlukom zvonka. Hlavový oblúk je ľahký, ľahko nastaviteľný a hladký: tieto slúchadlá sa vám určite nezachytia do vlasov.
3.7
z 5
74
Recenzie
EwelinaR
16/05/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Świetne sluchawki
Używam głównie do pracy. Sluchawki sa switne, doskonale izoluja od dziekow z zewnatrz. Mikrofon dobrze zbiera, slychawki bezprzewodowe, wiec pelen komfort uzytkowania.
Výhody
Komfortowe. Czysty dzwięk. Bardzo dobra izolacja od zewnetrznych dzwiekow.
Nevýhody
Niema
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jogurt
01/09/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super!
Moje pierwsze słuchawki bezprzewodowe. Oparłam się na recenzjach i się nie zawiodłam. Słuchawki łączą się z telefonem, telewizorem intuicyjnie i szybko. Jakość dźwięku rewelacyjna. ANC działa bardzo dobrze, dobrze tłumi odgłosy ulicy, no może trochę gorzej remont u sąsiada, ale wiercenie w betonie trudno wytłumić... Zasięg słuchawek bardzo przyzwoity, śmiało można poruszać się po mieszkaniu nie tracąc połączenia. Dość dobrze trzymają się głowy, a co najważniejsze nie "gniotą" uszu. Jedyna może niedogość, dla nowicjusza, do czego trzeba się przyzwyczaić, to dotykowa zmiana trybu pracy. Na początku, prawie za każdym razem, przy poprawianiu słuchawek na uszach, aktywowałam zmianę trybu pracy. Teraz już wiem jak złapać słuchawkę, żeby tego uniknąć. Poza tym słuchawki są naprawdę super. Zdecydowanie polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Jachu 2022
03/08/2022
Polska
Audiofilskie słuchawki
Jest ok bardzo dobra jakość dźwięku ma cechy audiofilskie nie dziwię się że dostał ten produkt 9 nagród polecam kupić nie zastanawiaj się mocny głęboki bas i dzwięk wyśmienity
Výhody
Dobra jakość audio
Nevýhody
Brak wad
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPH805BK Bezprzewod. nauszna słuchawka, wysoka rozdzielczość
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