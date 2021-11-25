Tento produkt už nie je dostupný
TAPN505BK/00
Vždy s vami. Už vás nič nevyruší
Nedajte sa vyrušiť vďaka bezdrôtovým slúchadlám do uší s potláčaním hluku, ktoré vám zaistia až 14 hodín prehrávania. Ľahký záhlavný oblúk jednoducho udrží tieto slúchadlá tesne pri hlave. Najmodernejšie inteligentné funkcie vám umožnia všetko dobre zorganizovať.
13 mm ovládače/zatvorené vzadu
Do uší
Čierna
Záhlavný oblúk
Majte svoj život pod kontrolou bez toho, aby ste museli vytiahnuť mobilný telefón: stačí požiadať asistenta Google. Asistenta aktivujete jedným stlačením tlačidla na záhlavnom oblúku. Môžete ho požiadať, aby otvoril váš kalendár, prečítal upozornenia z telefónu, zavolal vašim kamarátom alebo im poslal správu, zoradil zoznam skladieb a mnoho ďalších funkcií.
Už žiadne otravné ozveny počas telefonických rozhovorov. Vďaka funkcii akustického potlačenia ozveny bude vaše pripojenie vždy jasné a bez rušenia.
Tenký záhlavný oblúk vám pohodlne sadne za krk.
4.0
z 5
10
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Elżbieta Figura
25/11/2021
Polska
Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada
Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam
Výhody
dobra bateria, łącze bluetooth suuuper
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Dátum použitia 2021-05-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Dátum použitia 2021-05-25
Szwed
27/06/2020
Polska
Philips TAPN505BK
Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.
Výhody
bardzo dobra jakość dżwięku
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Dátum použitia 2020-05-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Dátum použitia 2020-05-27
Damiano90
30/04/2020
Polska
Dobre
Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń
Výhody
wygląd/ wygoda / jakość
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Dátum použitia 2019-03-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością
Dátum použitia 2019-03-30