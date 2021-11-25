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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá do uší s vysokým rozlíš. zvuku

TAPN505BK/00

4

| (10) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

Vždy s vami. Už vás nič nevyruší

Nedajte sa vyrušiť vďaka bezdrôtovým slúchadlám do uší s potláčaním hluku, ktoré vám zaistia až 14 hodín prehrávania. Ľahký záhlavný oblúk jednoducho udrží tieto slúchadlá tesne pri hlave. Najmodernejšie inteligentné funkcie vám umožnia všetko dobre zorganizovať.

Zobraziť všetky výhody

Bezdrôtové zvukové slúchadlá ANC s vysokým rozlíšením a so záhlavným oblúkom

Vždy s vami. Už vás nič nevyruší

  • 13 mm ovládače/zatvorené vzadu

  • Do uší

  • Čierna

  • Záhlavný oblúk

Asistent Google. Buďte pánmi svojho mobilného života

Majte svoj život pod kontrolou bez toho, aby ste museli vytiahnuť mobilný telefón: stačí požiadať asistenta Google. Asistenta aktivujete jedným stlačením tlačidla na záhlavnom oblúku. Môžete ho požiadať, aby otvoril váš kalendár, prečítal upozornenia z telefónu, zavolal vašim kamarátom alebo im poslal správu, zoradil zoznam skladieb a mnoho ďalších funkcií.

Zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny pre čistý zvuk

Už žiadne otravné ozveny počas telefonických rozhovorov. Vďaka funkcii akustického potlačenia ozveny bude vaše pripojenie vždy jasné a bez rušenia.

Tenký záhlavný oblúk na pohodlné nosenie počas celého dňa. Puzdro na prenášanie

Tenký záhlavný oblúk vám pohodlne sadne za krk.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

10

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

3
2

25/11/2021

Polska

Polska

Słuchawki posiadają wszystko to co powinny posiada

Słuchaweczki są super, przydają się w domu do prowadzenia rozmowy telefonicznej (ręce wolne) można przy okazji rozmowy np. gotować obiad, do słuchania muzyki są super, głośne z funkcją do przodu do tyłu, do biegania, na spacery-wszystko przetestowałam

Výhody

dobra bateria, łącze bluetooth suuuper

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Dátum použitia 2021-05-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Dátum použitia 2021-05-25

27/06/2020

Polska

Polska

Philips TAPN505BK

Działają zgodnie ze specyfikacją jestem zadowolony nie mam żadnych negatywnych uwag, bardzo dobry odsłuch muzyki jak na słuchawki tego typu. Polecam zakup.

Výhody

bardzo dobra jakość dżwięku

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Dátum použitia 2020-05-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Dátum použitia 2020-05-27

30/04/2020

Polska

Polska

Dobre

Żona się ze mnie śmieje że zaraz będę w nich chodzić spać bo noszę je dobre 12h dziennie. Słuchawki trzymają się bardzo dobrze w uszach. Jakość dźwięku jest dobra. Podczas rozmów nie ma żadnych zakłóceń

Výhody

wygląd/ wygoda / jakość

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Dátum použitia 2019-03-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAPN505BK Bezprzew. słuch. dokanałowe z wys. rozdzielczością

Dátum použitia 2019-03-30

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