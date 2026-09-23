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TAS4405N/00
Spievajte nahlas
Nechajte ich ovládnuť javisko s farebným reproduktorom Bluetooth, súčasťou ktorého je bezdrôtový mikrofón. Od piesní cez príbehy po prezentácie v triede – nahrávanie jediným dotykom deťom umožní jednoduché ukladanie nahrávok. Získate čistý zvuk a 6 hodín prehrávania.
5 m bezdrôtový mikrofón
inteligentné párovanie cez Bluetooth
6 hodín prehrávania
105 x 105 x 38 mm
Súčasťou tohto ultra prenosného reproduktora Bluetooth je bezdrôtový mikrofón. Deti môžu spolu so svojimi priateľmi spievať do rytmov hudby, rozprávať príbehy alebo dokonca predvádzať vymyslené filmové scény. Nech sa rozhodnú pre čokoľvek, nahrávanie jedným dotykom im umožní ukladanie nahrávok na micro SD kartu.
Získate 6 hodín prehrávania a úplné nabitie trvá 2,5 hodiny prostredníctvom micro USB kábla. Päť jasne označených tlačidiel uľahčuje deťom spustiť či pozastaviť prehrávanie, ovládať hlasitosť, prepínať zdroje a nahrávať.
Jediným dlhým stlačením tlačidla prehrávania/pozastavenia bude bezdrôtový reproduktor Bluetooth pripravený na párovanie. Po spárovaní si reproduktor zapamätá posledné zariadenie, s ktorým bol spárovaný. Bezdrôtový dosah reproduktora je 10 m.
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