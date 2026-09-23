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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový reproduktor

TAS5305/00

Vezmite oslavu so sebou

Vezmite si hudbu kamkoľvek s vodotesným reproduktorom Bluetooth, ktorý je vždy pripravený oslavovať! Získate až 12 hodín prehrávania a živý zvuk s údernými basmi. Farebné LED svetlá predstavia svetelnú show do rytmu vašich melódií. Audio vstup umožňuje pripojenie ďalších zdrojov.

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Vezmite oslavu so sebou

  • Bluetooth®

  • Výstupný výkon 16 W

  • 12 hodín prehrávania

  • Vodotesné podľa IPX7

Vode odolný a vždy pripravený

Vode odolný a vždy pripravený

Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.

Bavte sa s 12 hodinami prehrávania

Bavte sa s 12 hodinami prehrávania

Zvuk zostane čistý, aj keď budete hudbu počúvať nahlas, a pasívny žiarič zvýrazní basy. Získate 12 hodín prehrávania, pričom úplné nabitie trvá 6 hodín. Chcete zorganizovať ešte väčšiu párty? Spárujte ho s rovnakým reproduktorom na dosiahnutie stereo zvuku.

Žiari do rytmu. LED svetlá

Žiari do rytmu. LED svetlá

Keď večierok naberá na obrátkach, s ním aj svetelná show. LED svetlá na každom konci reproduktora blikajú do rytmu melódií.

Technické špecifikácie

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