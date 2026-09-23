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TAS5305/00
Vezmite oslavu so sebou
Vezmite si hudbu kamkoľvek s vodotesným reproduktorom Bluetooth, ktorý je vždy pripravený oslavovať! Získate až 12 hodín prehrávania a živý zvuk s údernými basmi. Farebné LED svetlá predstavia svetelnú show do rytmu vašich melódií. Audio vstup umožňuje pripojenie ďalších zdrojov.
Bluetooth®
Výstupný výkon 16 W
12 hodín prehrávania
Vodotesné podľa IPX7
Tento prenosný reproduktor Bluetooth má stupeň ochrany IPX7, čo znamená, že vydrží až 30-minútové úplné ponorenie do vody až do hĺbky 1 m. Môžete oslavovať v sprche, pri bazéne alebo dokonca v bazéne! Dosah bezdrôtovej siete je 20 m.
Zvuk zostane čistý, aj keď budete hudbu počúvať nahlas, a pasívny žiarič zvýrazní basy. Získate 12 hodín prehrávania, pričom úplné nabitie trvá 6 hodín. Chcete zorganizovať ešte väčšiu párty? Spárujte ho s rovnakým reproduktorom na dosiahnutie stereo zvuku.
Keď večierok naberá na obrátkach, s ním aj svetelná show. LED svetlá na každom konci reproduktora blikajú do rytmu melódií.
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