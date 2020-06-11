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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtové slúchadlá

TASH402BL/00

4.8
| (26) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt
Buďte štýloví.
Prekonajte svoj osobný rekord vďaka týmto bezdrôtovým športovým slúchadlám na uši, ktoré sú odolné proti potu. Sú ľahké a pohodlné a na jedno nabitie vám poskytnú až 20 hodín prehrávania. Vďaka chladiacim vankúšikom náušníkov zostanete sústredení, aj keď vám začne byť horúco.
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Bez ohľadu na to, ako teplo vám bude.

Buďte štýloví.

  • 40 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Na uši

  • Odolné voči potu/vodotesné

20 hodín prehrávania

Tieto slúchadlá ponúkajú až 20 hodín nepretržitého prehrávania pre bezstarostnú zábavu pri počúvaní hudby na cestách.

40 mm neodýmiové akustické budiče

Posuňte svoj tréningový zoznam skladieb na ďalšiu úroveň. Dokonale vyladené 40 mm neodýmiové akustické budiče vám dodajú basy, ktoré vás udržia v pohybe. Uzavretá konštrukcia na zadnej strane poskytuje skvelú pasívnu izoláciu hluku. Môžete si naplno užívať vlastnú hudbu bez toho, aby ste otravovali ostatných.

Priedušné vankúšiky na náušníkoch. Ľahko odnímateľné pre vyčistenie

Mäkké priedušné vankúšiky na náušníkoch sú naplnené chladiacim gélom: nezáleží na tom, ako tvrdo pracujete, slúchadlá ostanú oproti vašej pokožke chladné. Vankúšiky sú tiež odnímateľné pre ľahké čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

26

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

1

11/06/2020

Slovensko

Slovensko

Actionfit

Bal som sa ze budu moc velke avsak velkost je idealne dobre tlmia hluk okolo .... kupil som si ich hlavne na workout pretoze rad cvicim v dazdi...zatial vsetko ok. Niekedy ich pouzivam aj v praci na meetingy...kolegovia ma dobre pocuju a aj ja ich...avsak je citit ze sluchatka nie su vhodne na office pracu :) Jedine co sa mi nepaci je sum. Ked pustite video/pesnicku/film a stopnete ho tak cca 5 sekund pocujem sum v lavom sluchatku ...je to drobnost ale niekedy mi to ide na nervy :)

Výhody

Odolnosť proti vode a potu (krytie IPX4)

Nevýhody

zatial nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá

06/08/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Na venkovní použití ideální.

Tyto sluchátka jsem si vybíral hlavně s ohledem, že mohu ven i ve špatném počasí (již vyzkoušeno a v pořádku). Uši ani po delší době nebolí. Baterie vydrží dlouho (konkrétně nevím) a na telefonu lze vidět stav baterie. Co se týče záporu tak při velkém větru "pískají".

Výhody

Ochrana před vodou.

Nevýhody

Při větším větru "pískají"

Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrátová sluchátka

Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrátová sluchátka

28/11/2020

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki!

Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !

Výhody

Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda

Nevýhody

Kabel ładowania starego typu USB (typu B)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe

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