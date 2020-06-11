Tento produkt už nie je dostupný
TASH402BL/00
40 mm budiče/zatvorené vzadu
Na uši
Odolné voči potu/vodotesné
Tieto slúchadlá ponúkajú až 20 hodín nepretržitého prehrávania pre bezstarostnú zábavu pri počúvaní hudby na cestách.
Posuňte svoj tréningový zoznam skladieb na ďalšiu úroveň. Dokonale vyladené 40 mm neodýmiové akustické budiče vám dodajú basy, ktoré vás udržia v pohybe. Uzavretá konštrukcia na zadnej strane poskytuje skvelú pasívnu izoláciu hluku. Môžete si naplno užívať vlastnú hudbu bez toho, aby ste otravovali ostatných.
Mäkké priedušné vankúšiky na náušníkoch sú naplnené chladiacim gélom: nezáleží na tom, ako tvrdo pracujete, slúchadlá ostanú oproti vašej pokožke chladné. Vankúšiky sú tiež odnímateľné pre ľahké čistenie.
4.8
z 5
26
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Pekrajk
11/06/2020
Slovensko
Actionfit
Bal som sa ze budu moc velke avsak velkost je idealne dobre tlmia hluk okolo .... kupil som si ich hlavne na workout pretoze rad cvicim v dazdi...zatial vsetko ok. Niekedy ich pouzivam aj v praci na meetingy...kolegovia ma dobre pocuju a aj ja ich...avsak je citit ze sluchatka nie su vhodne na office pracu :) Jedine co sa mi nepaci je sum. Ked pustite video/pesnicku/film a stopnete ho tak cca 5 sekund pocujem sum v lavom sluchatku ...je to drobnost ale niekedy mi to ide na nervy :)
Výhody
Odolnosť proti vode a potu (krytie IPX4)
Nevýhody
zatial nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrôtové slúchadlá
Alius009
06/08/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Na venkovní použití ideální.
Tyto sluchátka jsem si vybíral hlavně s ohledem, že mohu ven i ve špatném počasí (již vyzkoušeno a v pořádku). Uši ani po delší době nebolí. Baterie vydrží dlouho (konkrétně nevím) a na telefonu lze vidět stav baterie. Co se týče záporu tak při velkém větru "pískají".
Výhody
Ochrana před vodou.
Nevýhody
Při větším větru "pískají"
Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrátová sluchátka
Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Bezdrátová sluchátka
Mariuszzzz
28/11/2020
Polska
Bardzo dobre słuchawki!
Polecam model słuchawek ze względu na jakość dźwięku, dopasowanie na głowie - naprawdę fajnie leżą oraz motyw z możliwością zdjęcia i umycia gąbek. Słuchawki są lekkie, długo trzymająca bateria i duży zasięg BT - moim zdaniem więcej niż 10m. Warte zakupu !
Výhody
Cena, możliwość umycia gąbek, wygoda
Nevýhody
Kabel ładowania starego typu USB (typu B)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TASH402BK Słuchawki bezprzewodowe
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