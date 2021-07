Dokonalé tesnenie, vynikajúca pasívna izolácia hluku

Tieto slúchadlá zostanú na svojom mieste bez ohľadu na to, aký namáhavý je váš tréning. Ohybné krídlové špičky bezpečne zapadnú pod záhyb vonkajšieho ucha. Vymeniteľné gumené kryty na špičky do uší malých, stredných a veľkých rozmerov zaručujú, že slúchadlá vám dokonale padnú do ucha.