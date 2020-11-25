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  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
  • Zbavte sa káblov.
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Tento produkt už nie je dostupný

7000 seriesBezdrôtové slúchadlá

TAST702BK/00

4.9
| (14) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Zbavte sa káblov.
Tieto naozaj bezdrôtové športové slúchadlá do ucha sú vo svojom živle, keď sa potíte pri plnom tréningovom nasadení. Stupeň ochrany IPX5 proti striekajúcej vode a technológia UV clean vám zabezpečia, že zostanete svieži, nech už je váš tréning akokoľvek namáhavý. Poskytujú až 24 hodín prehrávania a prenosné nabíjacie puzdro.
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Trénujte s voľnosťou.

Zbavte sa káblov.

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Do uší

  • 6+18 hodín prehrávania

  • Bezpečné nasadenie

Mäkké pogumované krídla. Bezpečné a pohodlné

Tri veľkosti vymeniteľných gumených krytov na štuple do ucha vytvoria dokonalé tesnenie. Ohybné krídlové štuple bezpečne zapadnú pod záhyb vonkajšieho ucha. Tieto športové slúchadlá zostanú na svojom mieste bez ohľadu na to, aký namáhavý je váš tréning.

Dokonalé tesnenie, vynikajúca pasívna izolácia hluku

Tieto slúchadlá zostanú na svojom mieste bez ohľadu na to, aký namáhavý je váš tréning. Ohybné krídlové špičky bezpečne zapadnú pod záhyb vonkajšieho ucha. Vymeniteľné gumené kryty na špičky do uší malých, stredných a veľkých rozmerov zaručujú, že slúchadlá vám dokonale padnú do ucha.

Inteligentné párovanie. Automatické vyhľadávanie zariadenia Bluetooth

Tlačidlá príjemné pre používateľa vám umožňujú pozastaviť zoznam skladieb, uskutočňovať hovory a to všetko bez dotyku vášho smartfónu. Slúchadlá sú pripravené spárovať sa okamžite po zapnutí Bluetooth. Po spárovaní si zapamätajú posledné zariadenie, s ktorým boli spárované.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

14

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

25/11/2020

Polska

Polska

Świetny sprzęt

Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5

Výhody

bt 5.0, ipx5

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe

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