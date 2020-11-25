Tento produkt už nie je dostupný
TAST702BK/00
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Do uší
6+18 hodín prehrávania
Bezpečné nasadenie
Tri veľkosti vymeniteľných gumených krytov na štuple do ucha vytvoria dokonalé tesnenie. Ohybné krídlové štuple bezpečne zapadnú pod záhyb vonkajšieho ucha. Tieto športové slúchadlá zostanú na svojom mieste bez ohľadu na to, aký namáhavý je váš tréning.
Tieto slúchadlá zostanú na svojom mieste bez ohľadu na to, aký namáhavý je váš tréning. Ohybné krídlové špičky bezpečne zapadnú pod záhyb vonkajšieho ucha. Vymeniteľné gumené kryty na špičky do uší malých, stredných a veľkých rozmerov zaručujú, že slúchadlá vám dokonale padnú do ucha.
Tlačidlá príjemné pre používateľa vám umožňujú pozastaviť zoznam skladieb, uskutočňovať hovory a to všetko bez dotyku vášho smartfónu. Slúchadlá sú pripravené spárovať sa okamžite po zapnutí Bluetooth. Po spárovaní si zapamätajú posledné zariadenie, s ktorým boli spárované.
4.9
z 5
14
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Danio99
25/11/2020
Polska
Świetny sprzęt
Słuchawki grają na prawdę dobrze, czyste wysokie tony l głęboki bas, jakość wykonania również na plus. możliwość stopowania utworu podczas naciśniecia słuchawki. Bateria również daje radę. Cieszy mnie fakt ze słuchawki posiadają bt 5.0 i ipx5
Výhody
bt 5.0, ipx5
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Michał38
24/11/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Grają czysto i wyraźnie, dobre leżą w uszach i z nich nie wypadają. Genialne do biegania. polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 7000 series TAST702BK Słuchawki bezprzewodowe
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