DTS Play-Fi. Vysokokvalitný zvuk pre viac miestností

Tento bezdrôtový reproduktor je kompatibilný so systémom DTS Play-Fi, takže môžete jednoducho synchronizovať s inými reproduktormi kompatibilnými so systémom Play-Fi pre zvuk do viacerých miestností. Ak váš zvukový panel podporuje systém Play-Fi Surround, môžete dokonca spraviť z tohto reproduktora súčasť naozajstnej zostavy s priestorovým zvukom pre filmovú noc.