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Tento produkt už nie je dostupný

Bezdrôtový domáci reproduktor

TAW6205/10

2

| (3) Recenzie

Všetky vaše zvuky. Každá miestnosť

Tento bezdrôtový reproduktor je vynikajúci sám osebe a ešte lepší s inými zariadeniami. Zlaďte ho so svojimi TV alebo inými reproduktormi pre skvelý zvuk vo viacerých miestnostiach. Spárujte ho so stereom. Alebo obohaťte funkciu Ambilight vo vašom televízore Philips tým, že zapojíte aj reproduktor.

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Všetky vaše zvuky. Každá miestnosť

  • Wi-Fi. Zvuk Multi room

  • Kompatibilné so systémom DTS Play-Fi

  • Spája sa s hlasovými asistentmi

  • Zabudované LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Všetko je tu.

Či už streamujete priamo zo Spotify alebo otvárate albumy s vysokým rozlíšením na platforme Tidal cez aplikáciu Play-Fi, tento reproduktor dokáže streamovať všetko. Od zoznamov prehrávaných súborov v obývačke po podcasty v kancelárii – všetko, čo milujete, bude znieť bohatšie, hlbšie a čistejšie.

Konfigurácia zvuku Multi room (Viac miestností) cez službu Philips Sound alebo aplikáciu Play-Fi

Sieťové napájanie. Rozmery 115 x 212 x 116 mm

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.0

z 5

3

Recenzie

5
3
2

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Výhody

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Nevýhody

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2022-01-16

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2022-01-16

03/07/2022

Slovensko

Slovensko

Hrozny zvuk

Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Dátum použitia 2022-06-03

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Dátum použitia 2022-06-03

31/12/2021

Česká republika

Česká republika

Slušný zvuk

Koupil jsem dva kusy pro připojení k TV PML9636/12 nastaveno jako surround reproduktory. Dokonala kombinace i pro hraní na PS5

Výhody

Kvalitní zvuk, silne basy propojeni s tv přes Play-fi

Nevýhody

pri nastavení surround nefungují ani po vypnutí TV jako samostatné reproduktory. Změna na obyc trvá dlouho. Než jsem nastavil musel jsem několikrát resetovat. Nelze vypnout

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2021-11-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Dátum použitia 2021-11-30

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