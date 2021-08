Upozornenie: Táto časť sa vzťahuje iba na čističky, ktoré majú displej. Keď upozornenie na stav filtra zobrazí kód filtra, znamená to, že filter sa musí vymeniť a čistička nebude fungovať, kým sa to nevykoná. Ak to chcete vyriešiť, vymeňte príslušný filter a vynulujte počítadlo životnosti filtra.