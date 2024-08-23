Zubná kefka Sonicare vibruje príliš silno

Ak vám nižšie uvedené pokyny nepomôžu, kontaktujte nás alebo kliknite sem a odošlite žiadosť o záruku online, aby sme vám mohli pomôcť získať náhradné zariadenie. Všetky zubné kefky a ústne sprchy Sonicare sa dodávajú s 2-ročnou zárukou.
Zubné kefky Sonicare používajú na čistenie zubov silné vibrácie. Ak je to vaša prvá elektrická zubná kefka, môže chvíľu trvať, kým si na vibrácie zvyknete. Vyskúšajte niektoré z nasledujúcich tipov!
Informácie na tejto stránke sa vzťahujú na nasledujúce modely: HX3689/43 , HX3689/44 , HX7101/02 . Kliknite sem pre zobrazenie ďalších produktov ›