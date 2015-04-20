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28HFL5010T/12
Pripojte sa a ovládajte televízor
S energeticky úsporným hotelovým televízorom si vychutnáte všetky výhody moderných možností pripojenia a interaktívne informačné stránky hotela. Zároveň máte istotu, že inštalácia a správa na diaľku zabezpečia najnižšie náklady na prevádzku.Zobraziť všetky výhody
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Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Aplikácia SmartInstall zjednodušuje inštaláciu a údržbu vášho televízora. S jednoduchým webovým nástrojom môžete odteraz na diaľku konfigurovať a inštalovať svoje televízory bez nevyhnutnosti zavítať do príslušnej miestnosti! Vďaka tomu ušetríte čas a nebudete rušiť svojich hostí. Či už ide o aktualizáciu informačných stránok hotela alebo inštaláciu nových kanálov, aplikácia SmartInstall sa postará o všetko.
Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim hosťom informácie o meste alebo hoteli. Vaši hostia majú k tejto interaktívnej hotelovej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši hostia vždy aktuálne informácie o vašom hoteli.
Naše televízory umožňujú vašim hosťom vychutnať si bez obáv svoj obsah na veľkej obrazovke – bezdrôtovo a bez akýchkoľvek problémov. Vďaka nášmu prístupu založenému na otvorenom systéme vyhovieme používateľom systému iOS aj Android, a kompatibilitu systému naďalej rozširujeme. Zabezpečené zdieľanie navyše chráni súkromie vašich hostí. Obrázky, filmy, hudba – to všetko môžete zdieľať a vychutnávať si na našich televízoroch pomocou funkcie Miracast & DirectShare!
Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.
Vďaka podsvieteniu LED sa môžete tešiť z nízkej spotreby a nádherných línií, ako aj vysokého jasu, úžasného kontrastu a živých farieb obrazu.
Aplikácie funkcie Philips Smart TV predstavujú rozrastajúci sa sortiment aplikácií, od služby YouTube až po aplikácie sociálnych sietí, ako aj ďalších služieb. Táto špeciálna verzia je prispôsobená na mieru oblasti ubytovania a cestovného ruchu a prináša niekoľko mimoriadnych výhod, napríklad záruku, že informácie o hosťoch sú po použití bezpečne odstránené, alebo ochranu pred nelegálnym obsahom, ktorý by mohol poškodiť vašu spoločnosť.
Funkcia AppControl vám umožňuje, aby ste svojim hosťom poskytli ich vysnívané televízne aplikácie. Všetky aplikácie môžete pridávať, triediť a odstraňovať podľa svojich predstáv. Teraz môžete dokonca klonovať tieto nastavenia do iného televízora bez toho, aby ste ho museli tiež nastaviť! Môžete si navyše vytvárať rôzne profily a meniť ich priamo počas prevádzky. Chcete prideliť apartmánom video aplikácie so širokým prenosovým pásmom a ostatným miestnostiam zasa aplikácie s nízkym prenosovým pásmom? Žiadny problém. Funkcia AppControl zaistí vám aj vašim hosťom nerušený zážitok.
Vyhnite sa vysokým nákladom aj problémom. Vďaka našim novým televízorom Smart TV môžete svoj hotelový systém zostaviť priamo v televízore. Interaktívne kanály, video na požiadanie, interaktívne hotelové ponuky a informácie, ako aj systém objednávania online máte k dispozícii aj bez externého zariadenia pripojeného k televízoru. Okrem prenosu údajov cez koaxiálne televízne káble môžete na prenos televíznych kanálov alebo videí na požiadanie použiť aj svoju internetovú sieť. Naša partnerská sieť sa postará o prispôsobený portál presne podľa vašich predstáv.
Vďaka integrovanej technológii Wi-Fi vo vašom televízore Philips Smart TV môžete bezdrôtovo vstúpiť do sveta plného obsahu.
Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.
Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.
TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.
Obraz/Displej
Tuner/Príjem/Vysielanie
Vlastnosti
Hotelové funkcie
Funkcie pre zdravotnícke zariadenia
Multimédiá
Audio
Príkon
Príslušenstvo
Bezdrôtové pripojenie
Pripojiteľnosť naboku
Pripojiteľnosť vzadu
Vylepšenie pripojiteľnosti
Dizajn
Rozmery
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