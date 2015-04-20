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    Profesionálny LED televízor

    28HFL5010T/12

    Pripojte sa a ovládajte televízor

    S energeticky úsporným hotelovým televízorom si vychutnáte všetky výhody moderných možností pripojenia a interaktívne informačné stránky hotela. Zároveň máte istotu, že inštalácia a správa na diaľku zabezpečia najnižšie náklady na prevádzku.

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    Profesionálny LED televízor

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    Pripojte sa a ovládajte televízor

    a poskytnite hosťom nadčasové funkcie teraz aj v budúcnosti

    • 28" MediaSuite
    • LED
    • DVB-T2/T/C a IPTV
    Aplikácia SmartInstall pre jednoduchú diaľkovú inštaláciu a údržbu

    Aplikácia SmartInstall pre jednoduchú diaľkovú inštaláciu a údržbu

    Aplikácia SmartInstall zjednodušuje inštaláciu a údržbu vášho televízora. S jednoduchým webovým nástrojom môžete odteraz na diaľku konfigurovať a inštalovať svoje televízory bez nevyhnutnosti zavítať do príslušnej miestnosti! Vďaka tomu ušetríte čas a nebudete rušiť svojich hostí. Či už ide o aktualizáciu informačných stránok hotela alebo inštaláciu nových kanálov, aplikácia SmartInstall sa postará o všetko.

    SmartInfo pre originálne interaktívne informačné stránky hotelov

    SmartInfo pre originálne interaktívne informačné stránky hotelov

    Aplikácia SmartInfo umožňuje zobraziť vašim hosťom informácie o meste alebo hoteli. Vaši hostia majú k tejto interaktívnej hotelovej webovej stránke prístup aj vtedy, keď televízor nie je pripojený na internet. Údaje môžete jednoduchým spôsobom pravidelne meniť, aby mali vaši hostia vždy aktuálne informácie o vašom hoteli.

    Funkcia Miracast & DirectShare na zdieľanie filmov a hudby na vašom televízore

    Funkcia Miracast & DirectShare na zdieľanie filmov a hudby na vašom televízore

    Naše televízory umožňujú vašim hosťom vychutnať si bez obáv svoj obsah na veľkej obrazovke – bezdrôtovo a bez akýchkoľvek problémov. Vďaka nášmu prístupu založenému na otvorenom systéme vyhovieme používateľom systému iOS aj Android, a kompatibilitu systému naďalej rozširujeme. Zabezpečené zdieľanie navyše chráni súkromie vašich hostí. Obrázky, filmy, hudba – to všetko môžete zdieľať a vychutnávať si na našich televízoroch pomocou funkcie Miracast & DirectShare!

    Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby

    Kompatibilita so službou MyChoice pre vyššie tržby

    Služba MyChoice ponúka jednoduchý a finančne nenáročný spôsob, ako ponúknuť hosťom prémiové TV kanály. Súčasne zabezpečí prísun dodatočných tržieb, ktoré vám umožnia rýchlu návratnosť prvotnej investície do televízorov.

    Televízor s technológiou LED pre obraz s neuveriteľným kontrastom

    Vďaka podsvieteniu LED sa môžete tešiť z nízkej spotreby a nádherných línií, ako aj vysokého jasu, úžasného kontrastu a živých farieb obrazu.

    Aplikácie funkcie Smart TV s mnohými špeciálnymi službami pre oblasť ubytovania

    Aplikácie funkcie Philips Smart TV predstavujú rozrastajúci sa sortiment aplikácií, od služby YouTube až po aplikácie sociálnych sietí, ako aj ďalších služieb. Táto špeciálna verzia je prispôsobená na mieru oblasti ubytovania a cestovného ruchu a prináša niekoľko mimoriadnych výhod, napríklad záruku, že informácie o hosťoch sú po použití bezpečne odstránené, alebo ochranu pred nelegálnym obsahom, ktorý by mohol poškodiť vašu spoločnosť.

    AppControl na ľahké pridávanie, triedenie a odstraňovanie aplikácií

    Funkcia AppControl vám umožňuje, aby ste svojim hosťom poskytli ich vysnívané televízne aplikácie. Všetky aplikácie môžete pridávať, triediť a odstraňovať podľa svojich predstáv. Teraz môžete dokonca klonovať tieto nastavenia do iného televízora bez toho, aby ste ho museli tiež nastaviť! Môžete si navyše vytvárať rôzne profily a meniť ich priamo počas prevádzky. Chcete prideliť apartmánom video aplikácie so širokým prenosovým pásmom a ostatným miestnostiam zasa aplikácie s nízkym prenosovým pásmom? Žiadny problém. Funkcia AppControl zaistí vám aj vašim hosťom nerušený zážitok.

    Integrovaný systém IPTV pre optimálnu prispôsobenú interaktivitu

    Vyhnite sa vysokým nákladom aj problémom. Vďaka našim novým televízorom Smart TV môžete svoj hotelový systém zostaviť priamo v televízore. Interaktívne kanály, video na požiadanie, interaktívne hotelové ponuky a informácie, ako aj systém objednávania online máte k dispozícii aj bez externého zariadenia pripojeného k televízoru. Okrem prenosu údajov cez koaxiálne televízne káble môžete na prenos televíznych kanálov alebo videí na požiadanie použiť aj svoju internetovú sieť. Naša partnerská sieť sa postará o prispôsobený portál presne podľa vašich predstáv.

    Integrovaná technológia Wi-Fi na bezdrôtové používanie funkcie Smart TV

    Vďaka integrovanej technológii Wi-Fi vo vašom televízore Philips Smart TV môžete bezdrôtovo vstúpiť do sveta plného obsahu.

    Serial Xpress Protocol pre interaktívne systémy

    Televízor môže byť cez ovládacie rozhranie Serial Xpress (protokol SXP) pripojený k externým dekodérom a koncovým prijímačom všetkých popredných poskytovateľov interaktívnych služieb.

    Funkcia zobrazenia hodín na obrazovke pre optimálne pohodlie hostí

    Vďaka novej funkcii zobrazovania hodín na obrazovke môžu hostia získať jednoduchý prístup k aktuálnemu času. Po stlačení tlačidla sa hodiny zobrazia na obrazovke televízora, pričom spájajú lepšiu viditeľnosť a nižšiu spotrebu energie.

    Nízka spotreba energie

    TV značky Philips sú navrhnuté tak, aby minimalizovali spotrebu energie. Týmto sa nielenže zníži dopad na životné prostredie, ale tiež sa znížia prevádzkové výdavky.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Pomer strán
      16:9
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      28  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      70  cm
      Displej
      LED televízor s rozlíšením HD
      Rozlíšenie panela
      1366 x 768p
      Jas
      310  cd/m²
      Dokonalejšie zobrazenie
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Uhol zobrazenia
      178º (H) / 178º (V)

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/C
      Prehrávanie videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Analógové TV vysielanie
      PAL
      IP prehrávanie
      • Multicast
      • Unicast

    • Vlastnosti

      Jednoduché použitie
      • Štýl obrazu
      • Štýl zvuku
      Digitálne služby
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      Lokálne blokovanie
      Vypínač (naboku)

    • Hotelové funkcie

      Hotelový režim
      • Lokálne blokovanie ovládania
      • Zamknutie menu
      • Zamknutie inštalačného menu
      • Obmedzenie hlasitosti
      Režim väzenie
      • Režim vysokého zabezpečenia
      • Uzamknutie titulkov/TXT/MHEG/USB/EPG
      Časovač
      • Časovač vypnutia
      • Alarm spustenia
      • Spustenie na kanáli
      • Prebúdzacie zvuky
      Ovládanie zapnutia
      • Kanál
      • Vlastnosť
      • Formát obrazu
      • Hlasitosť
      Proti krádeži
      • Ochrana proti krádeži batérie
      • Kensington uzamknutie
      Ovládanie výkonu
      • Automatické zapínanie
      • Ekologické/rýchle spustenie
      • WoLAN
      Aplikácie
      • Funkcia AppControl
      • Cloudové aplikácie
      Vaša značka
      • SmartInfo
      • Uvítacie logo
      • Uvítacia správa
      • Vlastné pozadie pre funkciu SmartTV
      • Nastaviteľný prístrojový panel (HTML)
      • Systém IPTV
      Hodiny
      • Hodiny v pohotovostnom režime
      • Tlačidlo RC svietiace v tme
      • Hodiny na obrazovke
      • Voliteľné externé hodiny
      SmartInfo
      • Prehliadač s podporou HTML5
      • Interaktívne šablóny
      • Obrázková prezentácia
      Klonovanie a aktualizácia firmvéru
      Instant Initial Cloning
      CMND & Control
      • Offline kanálový editor
      • Editor off-line nastavení
      • Stav TV v reálnom čase (IP)
      • Diaľková správa cez IP/RF
      • CMND & Create
      • Správa skupín televízorov
      Ovládanie
      • Blokovanie automatickej aktualizácie kanálov
      • Protokol Serial Xpress
      • JSON API na ovládanie televízora – JAPIT
      Interaktívne DRM
      • VSecure
      • Služba Smooth Streaming s ochranou PlayReady
      Generovanie výnosov
      • AppRevenue
      • MyChoice
      Diaľkové ovládanie
      • Pripravené na zväzok káblov
      • Rozpoznanie slabej batérie
      • Zámka dvierok na batériu RC
      Kanály
      Kombinovaný zoznam

    • Funkcie pre zdravotnícke zariadenia

      Ovládanie
      • Skupinové diaľkové ovládanie
      • Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení
      • Kompatibilné so systémom privolania pomoci
      Vybavenie a vlastnosti
      • Slúchadlový výstup
      • Nezávislé stíšenie hlavného reproduktora
      Bezpečnosť
      • Dvojitá izolácia triedy II
      • Samozhasínacie charakteristiky

    • Multimédiá

      Podporované prehrávanie videa
      • Formáty: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • Kontajnery: AVI, MKV
      • 3GP
      • ASF
      • M2TS
      • M4V
      • MP4
      • MPG
      • PS
      • Quicktime
      • TS
      • WMV
      Podporované hudobné formáty
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 až v9.2)
      Podporované formáty titulkov
      • SRT
      • ASS
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      Podporované obrazové formáty
      • BMP
      • JPG
      • PNG
      • GIF
      Podp. rozlíšenie videa pri USB
      do 1920 x 1080p @ 60 Hz
      Multimediálne pripojenia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Výkon zvukového výstupu
      10 (2x5)  W
      Výstup na reproduktor do kúpeľne
      1,5 W Mono 8 ohmov
      Reproduktory
      • 2,0
      • Smerom nadol
      Zvukové vlastnosti
      • systém AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamické basy
      • Dolby MS10

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
      Okolitá teplota
      0 °C až 40 °C
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      <0.3W
      Trieda energetického štítku
      A+
      Energetický štítok Európskej únie
      19  W
      Funkcie úspory energie
      Režim Eko
      Ročná spotreba energie
      28  kW·h

    • Príslušenstvo

      Pribalené
      • Diaľkové ovládanie 22AV1409A/12
      • Stolný podstavec
      • Dve batérie AAA
      • Záručný list
      • Brožúrka s právnymi a bezpečnostnými informáciami
      • Napájací kábel
      Voliteľný
      • Externé hodiny 22AV1120C/00
      • Diaľkové ovládanie vhodné do zdravotníckych zariadení 22AV1109H/12
      • Nastavenie RC 22AV9573A

    • Bezdrôtové pripojenie

      Bezdrôtové LAN
      802.11 b/g/n
      Wi-Fi Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Pripojiteľnosť naboku

      Zásuvka rozhrania Common Interface
      CI+ 1.3
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Slúchadlový výstup
      Minikonektor
      USB1
      USB 2.0

    • Pripojiteľnosť vzadu

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      • SVHS
      Výstup na reproduktor do kúpeľne
      Minikonektor
      Komponentný
      YPbPr + L/R cinch
      vstup AV
      CVBS zdieľané s YPbPr
      DVI zvukový vstup
      Minikonektor
      Externé napájanie
      • 12 V/15 W
      • Minikonektor
      Externé ovládanie
      RJ-48
      Anténa
      IEC-75
      HDMI1
      HDMI 1.4
      Digitálny zvukový výstup
      Optický
      Ethernet (LAN)
      RJ-45
      VGA vstup
      15-pinový D-sub

    • Vylepšenie pripojiteľnosti

      RJ48
      • IR-vstup/výstup
      • Rozhranie Serial Xpress
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prehrávanie jedným dotykom
      • Pohotovostný režim systému
      • RC priechod
      • systémové ovládanie zvuku
      LAN
      Zapnutie cez LAN
      HDMI
      • ARC (všetky porty)
      • DVI (all ports)
      Scart
      Zapnutie cez rozhranie scart

    • Dizajn

      Farba
      Čierna

    • Rozmery

      Šírka prístroja
      635  mm
      Výška prístroja
      393  mm
      Hĺbka prístroja
      62/74  mm
      Hmotnosť výrobku
      4,5  kg
      Šírka zostavy (so stojanom)
      635  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      438  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      190  mm
      Hmotnosť produktu (+ stojan)
      5.1  kg
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      • 100 x 100 mm
      • M4

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Diaľkové ovládanie
    • Záručný list
    • Sieťový napájací kábel
    • Podstavec na stôl
    Badge-D2C

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    • Dostupnosť funkcií závisí od implementácie zvolenej integrátorom.
    • Typická spotreba energie v režime zapnutia nameraná podľa normy IEC62087 Ed 2. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.

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